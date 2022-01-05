Başkan Büyükkılıç öğrencilerle buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, davet üzerine özel bir eğitim kurumunda öğrencilerle bir araya gelerek, tecrübelerini paylaştı.

PAYLAŞ
  • 05.01.2022 18:05
  • Güncelleme: 05.01.2022 23:17
Başkan Büyükkılıç öğrencilerle buluştu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, davet üzerine özel bir eğitim kurumunda öğrencilerle bir araya gelerek, tecrübelerini paylaştı.

Genç dostu Büyükşehir Belediyesi, Dr. Memduh Büyükkılıç önderliğinde gençlerin ihtiyaç, beklenti ve önceliklerini dikkate alacak çalışmalar yapmayı sürdürürken, Başkan Büyükkılıç da bulduğu her fırsatta gençlerle bir araya gelmeye özen gösteriyor. Tecrübelerini paylaşması ve Kayseri adına yapılan hizmetleri anlatması için davet edilen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu daveti kırmayarak lise öğrencileriyle buluştu. Çok keyifli ve samimi ortamda gerçekleşen söyleşide Başkan Büyükkılıç, balon turizminden, devlet tiyatrosuna, gastronomiden eğitime kadar birçok konu hakkında yapılan çalışmalarla ilgili öğrencilere bilgiler verdi. Gençlere yönelik yapılan projeleri de anlatan Büyükkılıç, 1 milyon 260 bin metrekare alanda yapımı devam eden Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde kütüphanesinden, bisiklet yollarına, müzesinden etkinlik alanlarına kadar bir yaşam merkezi kurmaya çalıştıklarını belirtti. Başkan Büyükkılıç, “Amacımız gençlere fırsat vermek ve gençlerimizin eğitimli, donanımlı, kişiliğinin öz güven içerisinde gelişmesini sağlayarak, onlara ufuk açmaktır” dedi.

Öğrencilerin sorularını tek tek cevaplayan Büyükkılıç, teröristlerin kurduğu pusuda şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in yaşam öyküsünü anlatan ’Kesişme İyi ki Varsın Eren’ filmine götürme sözü verdi. Başkan Büyükkılıç, “Bu ülke laf olsun diye sevilecek bir ülke değil, her karış toprağında bir şehit yatan bir ülkedir. Eren’in şahsında genç yavrumuzun vatan sevgisini, aile sevgisini ve 11 kardeşin nasıl yaşadığını da görün. Bu canlarımızı misafir edeyim, önce ben gittim, izledim ve hakikaten bir baba olarak duygulandım” dedi.

Günün anısına, öğrenciler adına Başkan Büyükkılıç’a tablo hediye edildi.

galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Büyükkılıç ERÜ Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi'ni ziyaret etti

Başkan Büyükkılıç ERÜ Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi'ni ziyaret etti

3 kişinin öldüğü dehşet anları kamerada

3 kişinin öldüğü dehşet anları kamerada

En son 28 yıl önce görünen bitkiler Kayseri'de yeniden gözlemlendi

En son 28 yıl önce görünen bitkiler Kayseri'de yeniden gözlemlendi

Genç dostu başkan, öğrencilerle bir araya geldi

Genç dostu başkan, öğrencilerle bir araya geldi

Kayserili özel öğrenciler Paris'teki öğrencilere 'yağlama' yapmayı öğretti

Kayserili özel öğrenciler Paris'teki öğrencilere 'yağlama' yapmayı öğretti

Zamantı Irmağı'na Can Suyu

Zamantı Irmağı’na Can Suyu

Çok Okunanlar
1
Kaski'den İncesu ilçesine 9 milyonluk yatırım

Kaski'den İncesu ilçesine 9 milyonluk yatırım

2
Kayseri'de sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

Kayseri'de sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

3
Boş arazide erkek cesedi bulundu

Boş arazide erkek cesedi bulundu

4
Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

5
Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü 2 yaralı

Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü 2 yaralı

6
Rifat Yörük'ün 'Ensar Ruhlu Muhacir' kitabına Türkiye Yazarlar Birliği ödülü

Rifat Yörük'ün 'Ensar Ruhlu Muhacir' kitabına Türkiye Yazarlar Birliği ödülü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserispor, Altay maçı hazırlıklarına devam ediyor

Kayserispor, Altay maçı hazırlıklarına devam ediyor

Öğrencileri taşıyan midibüsün devrildiği kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

Öğrencileri taşıyan midibüsün devrildiği kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

DAHA FAZLA
Gökkız ve Kuyruklu Çiğdem 30 yıl sonra ilk defa görüntülendi

Gökkız ve Kuyruklu Çiğdem 30 yıl sonra ilk defa görüntülendi

Yazar Hayati İnanç Tekden'li öğrencilerle buluştu

Yazar Hayati İnanç Tekden'li öğrencilerle buluştu

Kaza yerine gelen ERÜ Rektörü gözyaşlarını tutamadı

Kaza yerine gelen ERÜ Rektörü gözyaşlarını tutamadı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden KAYÜ Öğrencilerine Sıcak Çorba İkramı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden KAYÜ Öğrencilerine Sıcak Çorba İkramı

Otobüs devrildi ölü ve çok sayıda yaralı var

Otobüs devrildi ölü ve çok sayıda yaralı var