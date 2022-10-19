Başkan Büyükkılıç ODTÜ öğrencileriyle buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğrencileri ile buluştu.

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  • 19.10.2022 14:42
  • Güncelleme: 19.10.2022 15:14
Başkan Büyükkılıç ODTÜ öğrencileriyle buluştu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğrencileri ile buluştu.

Kentte öğrencilere yönelik tüm etkinlik ve faaliyetlere destek vererek gençlerin yanında yer alan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı tarafından Belediye Meclis Salonu’nda düzenlenen bilgilendirme toplantısına katılan ODTÜ’lü öğrencilerle bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama 4. sınıf öğrencileri ve akademisyenlerle sohbet ederek, ‘Öğrenci dostu Kayseri’ye hoş geldiniz’ dileklerini iletti. Gençlerle yakından ilgilenen ve bir süre sohbet eden Büyükkılıç, ülkenin geleceği için önemli işler yapacak olan öğrencilere, gerçekleştirecekleri çalışmalarda başarılar diledi.

Öğrenciler de şehircilik ve imar gibi konularda bilgilendirme toplantısı ile ilgi ve alakasından dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ettiler.

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İHA

Kayseri Gündem
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