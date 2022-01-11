Başkan Büyükkılıç liselilerle tecrübelerini paylaştı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Şehit Nuri Aydın Sağır Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle bir araya gelerek, tecrübe paylaşımında bulundu.

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  • 11.01.2022 14:55
  • Güncelleme: 11.01.2022 16:30
Başkan Büyükkılıç liselilerle tecrübelerini paylaştı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Şehit Nuri Aydın Sağır Anadolu Lisesi’nde öğrencilerle bir araya gelerek, tecrübe paylaşımında bulundu.

Çiçeklerle karşılanan Başkan Büyükkılıç, sıcak ve samimi ortamda gerçekleşen söyleşide lise öğrencilerine ücretsiz kayak kursu ve Çanakkale gezisi sözü verdi, ‘Kesişme İyi ki Varsın Eren’ filmine davet etti. Başkan Büyükkılıç, Şehit Nuri Aydın Sağır Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen Kariyer Günleri’ne katılarak, öğretmen ve öğrencilerle tecrübelerini paylaştı.

Başkan Büyükkılıç, ay yıldızlı Türk bayrağına, vatanına, milletine ve devletine bağlı gençlik vurgusu yaparak, “Gençleri şimdi sınıflandırıyorlar, harflere bölmüşler. Bizim gencimiz Müslüman Türk milletinin evladıdır, bizim gencimiz Osmanlıdır, bizim gencimiz Cumhuriyettir, bizim gencimiz Selçukludur. Gençlerimizi, özgüven içerisinde, kendisini ifade etmesini bilen, değerlerine bağlı, vatanını, milletini seven, geleceğe ışık saçan olarak görüyoruz” dedi.

Bir doktor başkan olarak bulduğu her fırsatta gençlere teknolojinin olumlu yönlerinin yanı sıra olumsuz yönlerini de anlatan Büyükkılıç, dijital unutkanlığa karşı hatırlatmalarda bulundu. Genç dostu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gençlere yönelik yapılan faaliyetlerden de bahsederken, sorduğu soruya doğru cevap veren bir öğrenciye bisiklet hediye etti.

Keyifli ve samimi bir ortamda gerçekleşen söyleşide Başkan Büyükkılıç, öğrencilerin sorularını tek tek cevaplarken, öğrencilere, Erciyes Kayak Merkezi’nde ücretsiz kayak kursu hediye etti. Teröristlerin kurduğu pusuda şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in yaşam öyküsünü anlatan ’Kesişme İyi ki Varsın Eren’ filmine öğrencileri misafiri olarak davet eden Büyükkılıç, gençlere Çanakkale gezisi sözü de verdi.

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İHA

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