Başkan Büyükkılıç, KSMMMO yönetimini kabul etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Muhasebe Haftası dolayısıyla ziyarette bulunan Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (KSMMMO) Başkanı Ali Yedikaya ve oda yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.

PAYLAŞ
  • 02.03.2022 11:29
  • Güncelleme: 02.03.2022 11:35
Başkan Büyükkılıç, KSMMMO yönetimini kabul etti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Muhasebe Haftası dolayısıyla ziyarette bulunan Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (KSMMMO) Başkanı Ali Yedikaya ve oda yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.

Muhasebe Haftası’nda farkındalık oluşturma etkinlikleri kapsamında Başkan Büyükkılıç’a ziyarette bulunan oda başkanı Ali Yedikaya, Başkan Büyükkılıç’a çiçek takdim etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yerel yönetici olarak her zaman odanın yanında yer almaktan onur duyduklarını ifade etti. Büyükkılıç muhasebe haftasını kutlayarak, “Serbest Mali Müşavirleri Odamızın gönlümüzdeki yeri apayrı. Gerçekten bir aktivite kazandırdınız. Daha bir enerjik konuma dönüştü. Zaten teşkilatların yapısının da doğru olanı, bir tık yukarıya taşıma mantığında yaklaşım sergilemektir. O açıdan tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Eğitim çalışmalarınızı duyuyoruz. Hem üyeleriniz, hem toplumu bu manada bilinçlendirmeye vesile oluyorsunuz. Biz de yerel yönetici olarak, her zaman sizlerin yanında olmaktan ve sizlerle birlikte olmaktan onur duyarız” diye konuştu.

Ziyarette konuşan Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali Yedikaya ise Başkan Büyükkılıç’ın her zaman kendilerinin yanında olduğunu, bu nedenle Muhasebe Haftası kutlamaları kapsamında ilk ziyareti Büyükkılıç’a yapmak istediklerini ifade ederek şunları söyledi:

“Muhasebe Haftası’nın kutlanacağı ile ilgili bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. İlk ziyaretimizi de bugün Büyükşehir Belediye Başkanımıza yapalım dedik. Sağ olsun başkanımız her zaman bizlere destek verir, hangi toplantıda olsa ilk işi bizlerin halini hatırını sormak oluyor. Muhasebe Haftası’nda bizleri kabul ettiğiniz için, mesleğimizin tanıtımına, sesimizi duyurmaya vesile olduğunuz için mesleğimize yaptığınız katkılardan dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum.”

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayserili sporcudan Avrupa ikinciliği

Kayserili sporcudan Avrupa ikinciliği

Otomobil tarlaya uçtu, sürücüsü yaralandı

Otomobil tarlaya uçtu, sürücüsü yaralandı

Büyükşehir'den 'kadınlara özel' etkinlikler

Büyükşehir'den 'kadınlara özel' etkinlikler

Büyükkılıç ile hayırseverler arasında bir işbirliği daha

Büyükkılıç ile hayırseverler arasında bir işbirliği daha

Eğitimci-Yazar Dinç öğrencilerle buluştu

Eğitimci-Yazar Dinç öğrencilerle buluştu

Fabrika değil, meslek lisesi

Fabrika değil, meslek lisesi

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

Kayseri’de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

2
Adem Özbek hayatını kaybetti

Adem Özbek hayatını kaybetti

3
Senegal'de şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren son yolculuğuna uğurlandı

Senegal'de şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren son yolculuğuna uğurlandı

4
Şahin: 'Sendikasını özgür iradesiyle değiştiren işçilere tehdit var'

Şahin: “Sendikasını özgür iradesiyle değiştiren işçilere tehdit var”

5
Ayşegül Pürnek, şehadetinin 5'inci yılında anıldı

Ayşegül Pürnek, şehadetinin 5'inci yılında anıldı

6
İlkokul öğrencilerinin 'öğretmen' eylemi

İlkokul öğrencilerinin 'öğretmen' eylemi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cem evleri, elektrik faturalarındaki düzenlemeyi yeterli bulmadı

Cem evleri, elektrik faturalarındaki düzenlemeyi yeterli bulmadı

Başkan Büyükkılıç, konforlu ve güvenli bir ulaşım ağı için çalışıyor

Başkan Büyükkılıç, konforlu ve güvenli bir ulaşım ağı için çalışıyor

DAHA FAZLA
Emekli polis memuru evini müze gibi tefriş etti

Emekli polis memuru evini müze gibi tefriş etti

Eczacı Odası Başkanı Akın: 'İlaç tedarikinde sorun hala çözülmedi'

Eczacı Odası Başkanı Akın: “İlaç tedarikinde sorun hala çözülmedi”

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde kentsel dönüşüm devam ediyor

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde kentsel dönüşüm devam ediyor

'Şeffaf Oda' vatandaşların beğenisini topluyor

'Şeffaf Oda' vatandaşların beğenisini topluyor

Başkan Çolakbayrakdar çiftçilerle bir araya geldi

Başkan Çolakbayrakdar çiftçilerle bir araya geldi