Başkan Büyükkılıç Kitap Fuarı'nda kitapseverlerle buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, genç dostu Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 5. Kayseri Kitap Fuarı’nda kitapseverlerle bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, birçok yayın evinin stant açtığı ve yazarların renk kattığı fuarda, önceki dönem Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk’un imza gününe katıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 5. Kayseri Kitap Fuarı Dünya Ticaret Merkezi’nde kitapseverleri ağırlamaya devam ediyor. Başkan Büyükkılıç, eşi Necmiye Büyükkılıç ile birlikte vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterilen 5. Kayseri Kitap Fuarı’nı ziyaret etti. Kitap Fuarı ziyaretinde Başkan Büyükkılıç, fuarı ziyarete gelen Pınarbaşı Kaymakamı İbrahim Gökmen, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik ile de görüşüp, bir süre sohbet etti. Birçok yayınevinin stant açtığı ve yazarların imza günü düzenlediği fuarın konuğu önceki dönem Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk oldu. Başkan Büyükkılıç, eşi Necmiye Büyükkılıç ile önceki dönem Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un imza gününe de katıldı. Yazar Selçuk, Başkan Büyükkılıç’a kitabını da imzaladı. 5. Kayseri Kitap Fuarı’nda yaptığı konuşmada, ‘Hedefimize adım adım ilerliyoruz’ diyerek, kitap fuarının cıvıl cıvıl olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, genç dostu bir belediye ve genç dostu bir şehir olarak Kayseri için özveri ve gayretle çalışmaları sürdüreceklerini ifade etti. Kayseri’nin alimler şehri olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, şöyle konuştu;

“Kitap kurtları kitapların arasına dalmış. Yazarlarımızla, yayınevlerimizle adeta kitaplarla haşır neşir oluyorlar. 3 gün içerisinde yüz binlerce kişinin gelip, bu çalışmada yer alması, imza çalışmalarında kuyrukların oluşması, sadece bugün itibariyle 27 tane yazarımız geliyor olması bizleri adeta keyiflendiriyor. İyi ki böyle bir çalışmayı yapmışız diyoruz. Sun Fuarcılık’tan Mehmet Bey’e de ayrıca teşekkür ediyorum. Hakikaten her türlü fedakârlığı esirgemeden yapan, bu güzel çalışmaya fırsat veren dostumuza teşekkür ediyoruz. Biz Kayseri’yi âlimler şehri olarak tanımlarken, bunun bir laf olmaktan öte, gerçek olduğunu da hep birlikte gözlemekten keyif alıyoruz.”

Başkan Büyükkılıç, genç dostu şehir olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden ödül aldıklarını hatırlatarak, “Yavrularımızı seviyoruz. Gençlerimizi seviyoruz. Genç dostu bir belediye ve genç dostu bir şehir olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden ödül alan başkan olarak elbette ki bizi seven, güvenen canlarımıza, gençlerimize layık olma yönünde gayret gösteriyoruz. 5 üniversitesiyle 75 bin üniversite öğrencisiyle, 325 bin orta öğrenim öğrencisiyle genç, dinamik, okuyan ve okutan, ayrıca öğrenen ve öğreten anlayış içerisinde sağduyulu, yerli ve milli teknofest gençliğini gözlerinden öpüyor, güzel yavrularımıza başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı. Öte yandan Başkan Büyükkılıç, tek tek yayınevlerinin stantlarını gezerek, hem yayın evi yetkilileri ve yazarlarla görüştü hem de kitapseverlerle bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, Kayserililerle ve tüm kitapseverlerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.