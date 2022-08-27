Başkan Büyükkılıç, “Kayseri, sanayinin yanı sıra tarım ve hayvancılıkta da ön plana çıkacak”

Bu hedef doğrultusunda geçen sene 60 milyon lira yatırım yapıldığını anımsatan Büyükkılıç, bu desteğin bu sene 100 milyon liraya çıkarıldığını kaydetti.

Kayseri’de Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (ASHİB) ödül töreni gerçekleştirildi. Başarı gösteren firmaların ödüllendirildiği törene, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Can Yamanyılmaz, firma temsilcileri ile iş dünyasından davetliler katıldı.

Kayseri’de su ürünleri ile ilgili güzel işler yapıldığını söyleyen Vali Çiçek, “Bu ihracat yapmanın, üretmenin ülkemizi daha iyi hale getirmenin mücadelesi. Bu işi seferberlik ruhu ile yapmaya çalışıyoruz. Kayseri'de su ürünleri ile ilgili güzel şeyler yapılıyor. Kentte bu noktada güzel bir tesise ihtiyaç var. Bizler de destek vererek hayata geçirmeye çalışacağız” şeklinde konuştu.

Kayseri’nin endüstri ve ticaret şehri olduğunu vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, kenti tarım ve hayvancılıkta da ön plana çıkaracaklarını söyledi. Bunun için üzerlerine düşen her şeyi yapacaklarını belirten Büyükkılıç, “Kayseri yüzde 40’a yakın mera alanıyla tarım boyutu olan da bir şehir. Bizim amacımız bu meralarla ilgili hayvancılık alanında gerekli çalışmaları ön plana çıkarmak” ifadelerini kullandı.

Üreticiye birçok noktada destek sağlanacağını söyleyen Başkan Büyükkılıç, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak 2022 yılında hedefimiz 100 milyon TL’lik destek sağlamak. Bu desteğimizi de verirken hiçbir zaman vatandaşımıza bir baskı uygulayıp onlara ‘şunu getireceksin, bunu götüreceksin’ demek yok. Sadece üretmesi sizden, destek bizden mantığı içerisinde hareket ediyoruz. Bu desteklerimiz malumunuz yem bitkileri, ekilecek bitkilerle, gıdalarla ve hayvancılıkla ilgili. Lojistik desteklerle, makine ve sulama alanlarında yaptığımız çalışmalar ile geçen sene 60 milyon TL yatırım yaptık” şeklinde konuştu.

‘ÜRETEN OLMAK GÜZEL BİR DUYGU’

Kayseri’de deniz olmamasına rağmen deniz ürünlerinin de üretildiğini anımsatan Büyükkılıç, “Kayseri’mizin bir deniz bölgesi olmamasına rağmen Kayseri’mizde şu kadar yavru balık, şu kadar balık üretiliyor, ihraç ediliyor denildiğinde adeta insanlar hayretle karşılıyor. Bir deniz var bu deniz malumunuz Kızılırmak Yamula barajı başta olmak üzere 60 kilometre olan bir barajımız. İşte biz bu barajımızı hem enerjide HES’te hem sulamada hem de balıkla ilgili çalışmalarda değerlendirmekteyiz. Üreten olmak güzel bir duygu” diye konuştu.

Konuşmasında Kayseri'yi iş dünyasının kalbinin attığı en önemli kentlerden biri olarak niteleyen ASHİB Başkanı Ali Can Yamanyılmaz da, markalaşmanın önemine dikkat çekti. Yamanyılmaz, ülkedeki su hayvansal mamulleri ihracatlarına da değinerek, 2021 yılında 3,5 milyar dolar ihracat gerçekleştirildiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından, sektörde başarı göstermiş firma sahipleri, ödüllerini protokol üyelerinin ellerinden aldı.