Başkan Büyükkılıç, kardeş şehri Mostar'ın gençlerini ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli ile birlikte 20 Bosna Hersekli öğrenciyi ağırladı. Başkan Büyükkılıç, “Biz sizleri çok seviyoruz. Bosna’nın gönlümüzdeki yeri apayrıdır” derken, kardeş şehir Mostar’ın gençleri de “Kayseri’yi çok beğendik, harika bir şehir” dediler.

Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli ile birlikte kente gelen 20 Bosna Hersekli genç, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu. Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen ziyarette yaptığı konuşmada, “Kızılay’ımızın değerli başkanına öncelikle hoş geldin diyorum. Kızılay’ımızı, mesai arkadaşlarımızla birlikte, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sizlere de hoş geldiniz diyorum. Kızılay’ımız sadece felaketlerde insanımızın yanında olan değil, sosyal yönüyle de ön plana çıkacak şekilde insanların hayatına dokunan ve katkıda bulunan bir yaklaşım sergilemeye başladı” dedi.

“GERÇEKTEN BOSNA’NIN GÖNLÜMÜZDEKİ YERİ APAYRIDIR”

Kardeş şehir Mostar’dan gelen öğrencilerle sohbet eden Büyükkılıç, şöyle konuştu:

“Tabi bizim kardeş şehrimiz olan Mostar’dan geliyor olmanız ve köprüden bize selam getirmiş olmanız bizim için önem arz eder. O açıdan sizleri ülkemizde, Kayseri’mizde görmekten bizler de keyif alıyoruz. Umarım rahat ediyorsunuzdur. Şehrimizi tanıyorsunuz. Dilimizi öğreniyorsunuz. İnancımızı paylaşıyorsunuz. Birer kültür elçisi olduğunuzu zannediyorum. İnşallah buradan olumlu yaklaşımlarla ve görüşlerle ayrılırsınız. Gittiğiniz yerde Müslüman Türk evlatlarının misafirperverliğini, geçmişte tarihte yaptıkları o güzel çalışmalarının bir benzerinin yine aynı şekilde bu dönemde de uygulandığını paylaşırsınız. İyi mesajlar verirsiniz diye umuyoruz. Biz sizleri çok seviyoruz. Gerçekten Bosna’nın gönlümüzdeki yeri apayrıdır. Sizlere karşı her zaman kardeşlik duygusuyla yaklaşan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hep beraber inşallah daha güzel günlere gerek Bosna’mızı, gerek ülkemizi taşıma yönünde irade göstereceğiz.”

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’yi kültürel ve turizm odaklı çalışmalarla daha iyi noktalara taşımak için gayretlerinin süreceğini de sözlerine ekledi.

Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli ise “Öğrencilerimizin hepsi Boşnak, Mostar’da yabancı dillerini Türkçe olarak seçmişlerdir. İki hafta boyunca Erciyes Üniversitesi’nde öğleye kadar Türkçe dersi alıyorlar. Bunların tamamı Mostar’da Yunus Emre Enstitüsü’nce sınav yapılmış, o sınavda başarılı olmuş öğrencilerimizdir. Ödül olarak da buraya geldiler” dedi.

Mostar’dan gelen öğrencilere seslenen Beydilli, “Büyükşehir Belediye Başkanımız, “Şehrin emanet edildiği” başkanımız bizimle beraber. Sağ olsun. Bir haftadır bizi misafir ediyorlar. Büyükşehir’in tesislerinde ağırlanıyorsunuz. Yine bir hafta daha kalacaksınız. O nedenle ben Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, beyefendiye ve ekibine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun sizler de inşallah bu memnuniyetinizi ömür boyu unutmazsınız” ifadelerini kullandı.

MOSTAR’DA KAYMEK’E YOĞUN İLGİ

Ziyarette, Bosnalı öğrencilerin KAYMEK Mostar kurslarına ilgi gösterdiklerini söylemesi üzerine, Başkan Büyükkılıç, “KAYMEK, orada ayrım yapmadan, malum değişik ulusların çocuklarına, insanlarına, kültürel bağlamda KAYMEK üzerinden ulaşıyorlar. Bizim kendimizi ifade etmemiz, anlatmamız açısından önem arz ediyor. Orada görüyor, duyuyoruz, hakikaten bizim kurslarımıza çok büyük ilgiler olduğunun bilgileri geliyor” şeklinde konuştu.

“BİZ KAYSERİ’Yİ ÇOK BEĞENDİK, HARİKA BİR ŞEHİR”

Bosnalı gençler de Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ederek, “Biz Kayseri’yi çok beğendik, harika bir şehir. Derslerimizi de harika geçiriyoruz, umarız bizim Türkçe’miz daha iyi olacak. Bizi davet ettiğiniz için teşekkür ederiz” dediler ve teşekkür ettiler.

Misafirlere, Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Zenginlikler Şehri Kayseri tanıtım videosu izletilirken, ziyarette Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk de hazır bulundu.