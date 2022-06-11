Başkan Büyükkılıç, Kahramanmaraş'tan ödülle döndü

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kahramanmaraş'ta Tarihi Kentler Birliği Toplantısı'na katıldı. Büyükkılıç, Tarihi Kentler Birliği tarafından 6'ncısı düzenlenen Müze Özendirme Yarışması'nda Ahi Evran Esnaf ve Sanatkrlar Müzesi projesi ile hak kazandıkları ödülü de aldı.

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  • 11.06.2022 14:23
  • Güncelleme: 11.06.2022 20:41
Başkan Büyükkılıç, Kahramanmaraş'tan ödülle döndü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kahramanmaraş’ta Tarihi Kentler Birliği Toplantısı’na katıldı. Büyükkılıç, Tarihi Kentler Birliği tarafından 6’ncısı düzenlenen Müze Özendirme Yarışması’nda Ahi Evran Esnaf ve Sanatkârlar Müzesi projesi ile hak kazandıkları ödülü de aldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte Tarihi Kentler Birliği toplantısı için Kahramanmaraş gitti. Başkan Büyükkılıç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün ev sahipliğinde belediye başkanları ile bir araya geldi. Şairler Tepesi’nde Kahramanmaraş dondurmasını kesen Başkan Büyükkılıç, tadına bakmayı da ihmal etmedi. Başkan Büyükkılıç, Kahramanmaraş ziyareti çerçevesinde Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin ile birlikte Tarihi Kentler Birliği Toplantısı’na ev sahipliği yapan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ü makamında ziyaret etti. Daha sonra Başkan Büyükkılıç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Tarihi Kentler Birliği 2022 Yılı Meclis Olağan 1’inci Toplantısı’na katıldı. Tarihi Kentler Birliği Kahramanmaraş Buluşması çerçevesinde Müze Özendirme Yarışması Ödül Töreni de gerçekleştirildi. İlk kez 2016 yılında Tarihi Kentler Birliği’nin düzenlediği ve altıncısı gerçekleşen Müze Özendirme Yarışması’na, 2022’de 15 belediye, toplam 17 müzeyle başvurdu. Yarışma çerçevesinde, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ahi Evran Esnaf ve Sanatkârlar Müzesi ile ‘El Sanatları ve Zanaat Müzeleri’ kategorisinde ödüle değer bulundu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ödülü Tarihi Kentler Birliği’ne başkanlık eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün elinden aldı.

Toplantıda alınan kararların hayırlı olmasını dileyen Başkan Büyükkılıç, ödül için de Tarihi Kentler Birliği yönetimine, üyelerine teşekkür ederek, “Kadim kentimiz Kayseri ahiliğin önemli merkezi ve beşiğidir. Ahi ahlakı ile ahlaklanmış esnaf kardeşlerimiz için modern müzecilik teknikleri ile restorasyonunu yapıp hizmete açtığımız Ahi Evran Esnaf ve Sanatkârlar Müzesi’nin ödüle layık görülmesi bizleri sevindirmiş ve gururlandırmıştır” dedi. Tarihi Kentler Birliği Meclis Olağan 1. Toplantısı’na Başkan Büyükkılıç ile birlikte Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan ve Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin de katıldı.

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İHA

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