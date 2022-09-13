Başkan Büyükkılıç'ın talimatıyla süt dağıtımı başladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla, ihtiyaç sahibi ailelere süt ve gıda ürünleri yardımı uygulaması çerçevesinde süt dağıtımı başlatılırken, haftada çocuk başına 3 litre olmak üzere, ayda 12 litre süt ihtiyaç sahibi ailelerin belirttiği adreslerine teslim ediliyor.

Kadim kent Kayseri’de birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergileyen Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç liderliğindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, hizmetten hizmete koşmaya devam ediyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ikamet eden, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’ndan düzenli yardım alan ve yeni müracaat edecek olan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın muhtaçlık kriterlerine uyan ailelerin 24-60 ay aralığındaki çocuklarının temel beslenme ihtiyaçlarına destek olmak, yaşam standartlarını iyileştirmek ve yükseltmek amacıyla süt dağıtımı yapılmaya başlandı. Taleplerin 1 Eylül itibariyle başladığı çalışmada bugüne kadar bin 702 başvuru talep formu dolduruldu. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, başvurusu kabul edilen 157 aileye bugün itibariyle süt dağıtımına başladı. Haftada çocuk başına 3 litre olmak üzere, ayda 12 litre süt dağıtımı, ihtiyaç sahibi ailelerin belirttiği adreslerine teslim ediliyor.

İstenilen belgelerin eksiksiz getirilmesi sonrası, yapılan taleplerin Değerlendirme Komisyonu tarafından incelemeleri sürerken, başvuru şartlarını taşıyan ihtiyaç sahiplerine dönem dönem süt ve gıda ürünleri desteği sürecek.

“Eğitimden ulaşıma, kültürden sosyal yaşama kadar”

2 ila 5 yaş arasında gelişme çağındaki çocukların sağlıklı gelişimlerine destek olmak amacıyla başlatılan hizmetin sorunsuz bir şekilde devam ettiğini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Kentimizde eğitimden ulaşıma, kültürden sosyal yaşama kadar pek çok alanda sistemli bir şekilde hizmetler gerçekleştiriyoruz” dedi.

İhtiyaç nerede, büyükşehir orada

‘İhtiyaç nerede, Büyükşehir orada’ şiarıyla özverili bir şekilde Kayserililere hizmet etmeye devam edeceklerini belirten Büyükkılıç, “Kayserili hemşehrilerimize hizmet etmeyi ibadet bilen anlayışla çıktığımız bu yolda, birliğimizin, beraberliğimizin vermiş olduğu güçle tüm hizmetlerimiz, aynı özveri ve aynı gayretle devam edecek. Rabbim birlikteliğimizi daim kılsın” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi internet sitesinde başvuruların devam ettiği süt ve gıda ürünleri yardımı talep başvuru şartları şöyle:

“Süt yardımı talebinde bulunan ihtiyaç sahibi ailelerin başvuru şartları, T.C. vatandaşı olmak, Ailenin Kayseri merkez (Kocasinan, Melikgazi, Talas, Hacılar) ilçelerinde ikamet ediyor olması, 24 - 60 Ay arasında çocuğunun olması, Her ne ad altında olursa olsun, haneye giren gelirlerin (Maaş, kira geliri, tarım geliri vb.) toplamının, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu muhtaçlık kriteri olan kişi başına düşen gelir miktarının 1833 TL’nin altında olması.”

Öte yandan, süt desteği alan aileler de bu anlamlı ve önemli destekten dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a ve emeği geçen tüm ekibine teşekkür ettiler.