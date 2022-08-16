Başkan Büyükkılıç ile Vali Çiçek'ten özel çocuklar ve ulu çınarlara ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi ve Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi'ni ziyaret ederek, özel çocuklar ve ulu çınarlarla bir araya geldi. Yaşlı yaşam ve dayanışma merkezinde ulu çınarlar korosunun müzik ziyafetiyle karşılanan Büyükkılıç ve Çiçek, ulu çınarlarla birlikte Çanakkale Türküsü'nü seslendirdi.

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  • 16.08.2022 16:15
  • Güncelleme: 16.08.2022 17:02
Başkan Büyükkılıç ile Vali Çiçek'ten özel çocuklar ve ulu çınarlara ziyaret
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi ve Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi’ni ziyaret ederek, özel çocuklar ve ulu çınarlarla bir araya geldi. Yaşlı yaşam ve dayanışma merkezinde ulu çınarlar korosunun müzik ziyafetiyle karşılanan Büyükkılıç ve Çiçek, ulu çınarlarla birlikte Çanakkale Türküsü’nü seslendirdi.

Kayseri’ye hizmet yolunda adeta koltuğunda oturmayan Başkan Büyükkılıç, yoğun temposuna rağmen hiçbir zaman ihmal etmediği özel çocuklar ve yaşlı vatandaşları bu kez Vali Gökmen Çiçek ile birlikte ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç ve Vali Gökmen Çiçek’e, Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi ve Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi ziyaretinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, daire başkanları ile Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç da eşlik etti.

Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi’nde özel çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek, uzmanlardan burada yapılan çalışmalarla alakalı bilgi aldı. Başkan Büyükkılıç daha sonra Vali Çiçek ile birlikte Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi’ne geçti. Merkezde yaşlı vatandaşların sevgisiyle karşılanan Büyükkılıç ve Çiçek, ulu çınarlarla yakından ilgilenip sohbet etti.

Merkezi’ndeki yaşlı vatandaşların oluşturduğu Uluçınarlar Korosu, Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek’i türkülerle karşıladı. Büyükkılıç ve Çiçek, ulu çınarlar korosunun Namık Kemal Bilgin şefliğinde seslendirdiği parçaları dinledi.

Başkan Büyükkılıç, yaşlı yaşam ve dayanışma merkezinin bir dinlenme ortamı olduğunu belirterek, “Şehrin göbeğinde canlarımızla, büyüklerimizle dinlenme ortamı. Hayırseverlerimize, belediyemize, çalışanlarımıza dua ediyoruz hep beraber. Büyüklerimizin uğrak yeri hem de kültürümüz yaşatılıyor Kayseri’mizde” ifadelerini kullandı.

Ulu çınarlardan oluşan koro, Vali Çiçek’in isteği üzerine Çanakkale Türküsü’nü seslendirdi. Ulu çınarlar korosuna Büyükkılıç ve Çiçek’in de eşlik etmesiyle ortaya renkli görüntüler çıktı.

Ziyarette, merkezi çok beğendiğini dile getiren Vali Çiçek, “Büyükşehir Belediye Başkanımız ne güzel bir ortam hazırlamış, Allah belediye başkanımızdan razı olsun” dedi.

Yaşlı yaşam ve dayanışma merkezi sakinleri de Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek’in ziyaretinden memnuniyet duyduklarını ifade ederek, Büyükkılıç ve Çiçek’e teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi, İldem, Beyazşehir, TOKİ bölgesine hizmet veren Beyazşehir Engelsiz Çocuk Evi ve Mimarsinan Parkı içerisindeki Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi’nde toplam 200 civarında öğrenciye hizmet veriyor.

Engelsiz çocuk evlerinde 4-12 yaş arasındaki zihinsel engelli çocukların gelişimlerini desteklemek, hoşça vakit geçirmelerini sağlamak, ailelerinin ise özel ve resmi işlerini takip etmelerine fırsat tanınırken, aynı zamanda engelli bireye sahip ailelerle bilgi paylaşımı yapılıyor.

Ayrıca engelsiz çocuk evlerinde, gelişim basamaklarından ‘Bilişsel/Duyuşsal Alan-Psikososyal/Duygusal Alan-Psikomotor Alan-Dil Gelişim Alan ve Özbakım/Bireysel Gelişim’ alanlarını destekleyici eğitimler de verilirken, çocukların yaşına ve gelişimine uygun etkinlikler de gerçekleştiriliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışıyla imza attığı hizmetlerden biri olan ve 2019 yılında temeli atılan, yaklaşık 2 yıldan bu yana da yaşlı çınarlara hizmet veren Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi, lüks otel konforunda misafirlerini ağırlıyor. Büyükşehir bünyesinde faaliyetlerini yürüten, dinlenme odaları, fizik tedavi odası, hobi odası, sağlık odası, kişisel bakım odası ve sosyal alanlar yer alan merkezde, sıcak ilişkiler kurulan ortamda yaşlı vatandaşlara çeşitli aktivite olanakları da sunularak yaşlı çınarların gönüllerini hoş tutmaya özen gösteriliyor.

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İHA

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