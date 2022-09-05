Başkan Büyükkılıç, Hacılar'da muhtarları dinledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Dağı'nın eteklerinde yer alan ve kentin turizmi değerlerinden Hacılar ilçesinde muhtarlarla istişare toplantısında bir araya geldi.

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  • 05.09.2022 15:15
  • Güncelleme: 05.09.2022 15:40
Başkan Büyükkılıç, Hacılar'da muhtarları dinledi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Dağı’nın eteklerinde yer alan ve kentin turizmi değerlerinden Hacılar ilçesinde muhtarlarla istişare toplantısında bir araya geldi.

Kayseri’nin önemli turizm merkezlerinden olan ve Erciyes Kayak Merkezi’nin de giriş kapılarından Hacılar ilçesine ziyaret gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, burada Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ile birlikte mahalle muhtarlarıyla buluştu. Toplantı öncesi Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan’ı makamında ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, belediye personeline de çalışmalarında kolaylıklar diledi. Büyükkılıç, daha sonra Hacılar Belediyesi Meclis Salonu’nda ilçedeki mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Başkan Büyükkılıç, istişare toplantısında yaptığı konuşmada, “Muhtarlarımızın bugüne kadar yapılan işlerle ilgili varsa katkıları, ya da bundan sonra yapılacakla ilgili varsa talepleri onları değerlendirmek açısından neredeyiz, ne yapmalıyız. Burada değerli altyapı kuruluşlarımız KASKİ’miz, Kayserigaz’ımız, Telekom’umuz, Elektrik Şirketi’miz, belediyemizin altyapı yetkilileri bir arada birebir, sizleri dinliyorlar. Bu amaçla bir araya gelmiş bulunuyoruz” dedi.

“Muhtarlarımız bizim adeta göz bebeğimiz”

Muhtarlara seslenen Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hacılar bizim canımız, ciğerimiz, yanı başımızda, ayrılmaz parçamızdır. Her fırsatta burada bulunmaya çalışıyoruz. Muhtarlarımız bizim adeta göz bebeğimiz, mahallelerde yükleri çeken kardeşlerimizdir. Amacımız birlikteliğimizi zedelemeden yolumuza devam etmek, mahallelerimizin ihtiyaçlarını bu vesileyle tespit edip, önceleyerek çalışmalar yapmak, hepsini en iyi şekliyle planlayarak, projelendirerek dayanışma içerisinde gereken gayretleri gösterip, çalışmaları yapmaktır. Katılımlarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Bizlerin eli ayağı olan değerli altyapı kuruluşlarımıza, birlikte mesai yaptığım her biri bir değer olan, şehrimiz için kazanım olan ve deneyimleri ile de her yerde takdir edilen mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.”

Özdoğan’dan Başkan Büyükkılıç’a teşekkür

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ise Başkan Büyükkılıç’ı tecrübeleriyle, bilgisiyle her zaman örnek aldıklarını dile getirerek, “Başkanım hoş geldiniz safa geldiniz. Büyükşehrimizin önderliğinde çok kıymetli çalışma arkadaşlarımız var. Kıymetli başkanım, zaten Allah razı olsun Hacılar’ı ayrı seviyor, ayrı değer veriyor. Bizim de taleplerimiz noktasında bugüne kadar olumsuzluk yaşamadık. Ben ayrıca kıymetli başkanıma teşekkür ediyorum. Tecrübeleriyle, bilgisiyle her zaman örnek aldığımız kıymetli büyüğümüz Memduh Başkanımız, Allah razı olsun. Teknik ekipte her zaman bize destek veriyor” ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, toplantıda mahalle muhtarlarının talep ve önerilerini hem yazılı hem de sözlü olarak dinlerken, muhtarlar da Büyükkılıç’a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Başkan Büyükkılıç’ın Hacılar’da muhtarlarla gerçekleştirdiği istişare toplantısında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman, Bayar Özsoy ve Ali Hasdal ile daire başkanları, KASKİ, KCETAŞ ve Kayserigaz yetkilileri de hazır bulundu.

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İHA

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