Başkan Büyükkılıç, Hacılar'da Birlik ve Beraberlik Gecesi'ne Katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hacılar Belediyesi’nin ev sahipliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen Birlik ve Beraberlik Gecesi’ne katıldı. Başkan Büyükkılıç, “Hacılarlı hemşerilerimizle birlikte keyifli bir akşam geçirdik. Bu gibi güzel etkinliklerle belediyelerimiz hem vatandaşlarımıza keyifli vakitler geçiriyor hem de birlik, beraberlik içerisinde bağlarımızı daha da güçlendiriyoruz” dedi.

Hacılar Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen geceye, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Vali Gökmen Çiçek, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanı Niyazi Kocadağ, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Festivalde konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün daha önce İncesu’da noterlik yaptığını hatırlatarak, “Kayseri’mizi bilir, bizleri tanır, bizleri sever. Biz de onu çok seviyoruz. Gerçekten gönül insanı, bizleri kırmadı ilçelerimize böyle gönül insanlarını göndermek suretiyle gönüllerimizi titretti. Değerli başkanımıza teşekkür ediyorum. Peygamberler şehri olan o güzel şehirde bizleri de unutmamasını temenni ediyorum” dedi.

Türkiye’de hayırseverler şehri denilince Kayseri’nin, ilçe bazında ise Hacılar’ın akla geldiğini belirten Başkan Büyükkılıç, “Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlarken iyi ki varsınız diyerek Hacılarımızın güzel insanlarına teşekkür etmek istiyorum. Türkiye’de hayırseverler şehri derseniz Kayseri akla gelir ama ilçeler bazında neresi derseniz Hacılar, hem de emsali yok diyecek şekilde. Sizlere minnet duyuyoruz. Cenab-ı Allah sizlere helalinden bol rızık versin diye dua ve temennide bulunuyoruz. Elbette ki uyum içerisinde çalışan Hacılarımızın başkanının taleplerini göz ardı edemem. Kendisine yardımcı olmak için gerekli çalışmaları birlikte yürütüyoruz. Bir berekete vesile oluyoruz” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte çalışmaktan duyduğu memnuniyeti de dile getirerek, “Gerçekten gayretli, çalışkan, uyumlu adeta hizmet sevdalısı bir valiyle buluşmaktan dolayı, birlikte çalışmaktan dolayı ayrıca memnuniyet duyduğumuzu ve onur duyduğumuzu da paylaşmak istiyorum. Cenab-ı Allah birliğimizi, beraberliğimizi, huzurumuzu bozmasın. Ay yıldızlı Türk bayrağımıza, vatanımıza, milletimize, devletimize ve dinimize bağlı olmayı ve bu uğurda nesiller yetiştirmeyi nasip eylesin diyorum” şeklinde konuştu.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise Kayseri için, “Başarılıların şehri, hayırların şehri, güzelliklerin şehri, bir de güzel adam var belediye başkanımız. Büyük bir emek veriyor. Bizi de Hacılar’ın işleri için çalıştırıyor, koşturtuyor. Kendisine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Birlik ve Beraberlik Gecesi’nde konuşan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hacılar’a yapılan tüm hizmetler için Başkan Büyükkılıç’ın desteklerini verdiğini vurgulayarak, “Birlik ve Beraberlik Gecesi adı nereden geliyor? Hacılarımızdan geliyor. Anadolu’dan geliyor. Çünkü bu birliğin ve beraberliğin tabi ki Anadolu’da il olarak baktığımızda Kayseri’miz en başta gelen illerimiz arasında en baştadır. İlçemiz de birlik ve beraberlik dediğimizde parmakla gösterilen ilçelerimizin başında gelir. Zira bu birlik ve beraberlikle 1970’lere başlayan sanayileşmeyle bugün dünyada marka haline gelmiş sanayi kuruluşlarıyla olduğunu hepimiz biliyoruz. İlk beş yüzlerde kuruluşumuz var. Bu dayanışmaya yaraşır, bu güzel ilçeye hizmet etmeye ve hizmetkâr olmaya. Kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız önderliğinde tüm hızımızla devam ediyoruz. Spordan sağlığa, eğitimden kültüre, ne varsa öncelikle devlet yatırımları. Tabi ki kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımızın her zaman desteğini yürekten hissettiğimiz işlerimizde de. Bugün şurada bulunduğunuz meydan parkının bu hale gelmesinde Büyükşehir Belediye Başkanımızın çok önemli destekleri vardır. Kendilerine yürekten teşekkür ediyorum. Tabi ki altyapı ve üstyapı çalışmalarında kendilerinin en yakın ve güçlü desteğini hep hissetmişizdir. Hem Büyükşehir Belediye Başkanımız, hem de ağabeyimiz kendilerine yürekten teşekkür ediyorum. Sayın valimize de ilimize geldiği günden beri bakanlıklarla olan iş ve işlemlerimizde tüm desteğini yakından gösterdiği için de ayrıca huzurlarınızda teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Burası Hacılar. Birliğin ve beraberliğin sembolü” ifadelerinde bulundu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanı Niyazi Kocadağ ise Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün tüm Kayseri’ye selamlar gönderdiğini belirtti.

Etkinlikte ilk olarak Mustafa Örs ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Dairesi Urfa Ahengi Müzik Topluluğu sahne aldı. Ayrıca İsmail Altunsaray da programda sevilen eserlerini söyledi. Vatandaşlar türkülere ve şarkılara eşlik ederek, geceye renk kattı.