Başkan Büyükkılıç, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

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  • 17.03.2022 16:09
  • Güncelleme: 17.03.2022 17:02
Başkan Büyükkılıç, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, başkentte parti genel merkezinde düzenlenen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katıldı. Toplantıda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hitaplarını dinlediklerini ifade eden, Başkan Büyükkılıç konu ile ilgili yaptığı açıklamada; "AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantımızı Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımları ile başkentimizde gerçekleştirdik. Kıymetli liderimiz Erdoğan’ın hitaplarını dinledik. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını

temenni ediyorum" şeklinde konuştu. Büyükkılıç, ’Her şey Kayseri’ için diyerek, tevazu, samimiyet ve gayret ile Ankara’da çalışmalara devam ettiklerini de vurguladı.

Toplantıya Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin ve AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Mert Şimşek de katıldı.

İHA

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