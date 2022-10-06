Başkan Büyükkılıç, Gençlik Festivali'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden ödül aldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da teşrif ettiği 'Gençlik ve Yerel Yönetimler' temalı, 'Tam Bana Göre Festivali'ne katıldı. Yerel Yönetimler ve Gençlik Projesi Yarışması'nda, 'Değer Gençlik' projesi ile ödüle layık görülen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

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  • 06.10.2022 09:43
  • Güncelleme: 06.10.2022 10:48
Başkan Büyükkılıç, Gençlik Festivali'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden ödül aldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da teşrif ettiği ’Gençlik ve Yerel Yönetimler’ temalı, ‘Tam Bana Göre Festivali’ne katıldı. Yerel Yönetimler ve Gençlik Projesi Yarışması’nda, ‘Değer Gençlik’ projesi ile ödüle layık görülen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı’nca Ankara’nın merkezinde, Başkent Millet Bahçesi’nde 5-9 Ekim arasında sürecek büyük gençlik festivalinin resmi açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da resmi açılışa katılarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hitaplarını dinledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, festivalde yaptığı konuşmada, "Gençlerimiz eğlenceli vakit geçirmenin yanı sıra AK Partili belediyelerin çalışmalarını görme fırsatını yakalayacak. 150 belediyemizin stant ve etkinliklerini gençlerimizle ve vatandaşlarımızla buluşturuyoruz” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlere hitap ederek, “Gençlik ve Spor Bakanlığımız hayatınızı kolaylaştıracak, sorunlarınıza çözüm üretecek pek çok hizmeti devreye alıyor. Siyaset kurumuyla, sivil toplumuyla, size daha iyi hizmet için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. İnşallah bu yıl ki festivalin de her açıdan başarılı geçeceğine inanıyorum” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, festival çerçevesinde Yerel Yönetimler ve Gençlik Projesi yarışmasının ödülünü verecekleri belediyeleri de tebrik etti.

Konuşmaların ardından, Yerel Yönetimler ve Gençlik Projesi Yarışması’nda ödül alan belediyelere ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takdim etti. Ödüle layık görülen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ‘Değer Gençlik’ projesinin kazandırdığı ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı. Başkan Büyükkılıç da, eğitimli, nitelikli, donanımlı, ahlaklı bir nesil yetişmesi için çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden ödülümüzü aldık. Hakikaten stantları izlediğiniz zaman en kalabalık, en görkemli, en çok ziyaret edilen bir stantta bulunduğumuzu buradan paylaşmak istiyorum. Emeği geçen ekibimize teşekkür ediyorum. Kayseri genç ve öğrenci dostu şehir olarak daha iyi konumlara taşımak için hep beraber el ele, gönül gönüle koşturacağımızı ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, “Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Özhaseki’ye, kıymetli ekibine ve bize bu ödülü layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza özellikle teşekkür ediyorum” dedi.

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İHA

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