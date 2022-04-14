Başkan Büyükkılıç gençlerin davetini geri çevirmedi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gençlerden aldığı 'Bir siz eksiksiniz, bir de tatlı' diyerek sürpriz telefon daveti üzerine, iftar sonrası gençlerle bir araya gelip, çay eşliğinde sohbet etti.

PAYLAŞ
  • 14.04.2022 11:43
  • Güncelleme: 14.04.2022 12:13
Başkan Büyükkılıç gençlerin davetini geri çevirmedi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gençlerden aldığı “Bir siz eksiksiniz, bir de tatlı” diyerek sürpriz telefon daveti üzerine, iftar sonrası gençlerle bir araya gelip, çay eşliğinde sohbet etti.

Başkan Büyükkılıç, Ramazan ayının ilk gününden bu yana iftardan sahura, çay sohbetlerinden spor etkinliklerine kadar katıldığı birçok etkinlikte, gencinden yaşlısına Ramazan coşkusunu vatandaşlarla birlikte yaşıyor. Bu çerçevede, tanımadığı bir numaradan aldığı telefon üzerine bir grup gencin davetini geri çevirmeyen Büyükkılıç, Talas Gençlik Merkezi’nde gençlerle buluştu. Gönüllü Gençlik Lideri Zeynep Okatan’ın, “Bir siz eksiksiniz, bir de tatlı” diyerek telefonla aradığı Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı Talas Gençlik Merkezi’ne davet etti. Gençleri kırmayan Başkan Büyükkılıç, iftarda gençlere tatlı gönderdi ve iftar sonrası gençlerin arasına katıldı. Gençler, Büyükkılıç’ı alkışlarla ‘hoş geldiniz’ diyerek karşıladı.

“GÖNÜL SOHBET İSTER, ÇAY BAHANE”

Başkan Büyükkılıç tanımadığı bir numaradan telefon geldiğini belirterek, “Kızımızın biri aradı, bir numara çıktı ama kayıtlı değil. Beni herhalde sınava tabi tuttunuz, ‘kayıtlı olmayan bir numaraya başkan bakacak mı bu saatte’ dediniz ama Mevla’m mahcup etmedi, baktık. Kızımız 100 kişilik bir genç gruptan söz etti. İki tane eksikten bahsetti. ‘Bir siz eksiksiniz, bir de tatlı’ dedi. Cümle çok güzeldi. Gönül ne çay ister, ne çayhane, gönül sohbet ister çay bahane. Bir felsefenin, bir kaygunun insanıyız. Bu da ‘İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın’ felsefesi. Bunun dışında bir hesabımız yok. İnsanlara hizmetkâr olma anlayışıyla buralarda bulunuyoruz” diye konuştu.

Gençlere başarılı olmaları yönünde tavsiyeler veren Büyükkılıç kendisini davet eden Zeynep Okatan’a, “Allah razı olsun, bizim böyle güzel bir ortamda bulunmamıza vesile oldun” diyerek, saat hediye etti.

Gençler ise Başkan Büyükkılıç’a, hiç tanımadığı bir numaradan gelen bir telefonu açıp, kendilerini kırmadığı için davetlerine katıldığı ve destekleri için teşekkür etti.

Büyükkılıç, sıcak ve samimi bir ortamda çay eşliğinde gerçekleşen sohbetin ardından, gençlerle günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Büyükkılıç'a 'raylı sistem' brifingi

Başkan Büyükkılıç'a 'raylı sistem' brifingi

Talas'ın kütüphanelerine ara tatilde de yoğun ilgi

Talas'ın kütüphanelerine ara tatilde de yoğun ilgi

'6 saatten az uyku kalp hastalıklarına zemin hazırlıyor'

'6 saatten az uyku kalp hastalıklarına zemin hazırlıyor'

Kayseri'de kaza yapan otomobil alev aldı: 4 yaralı

Kayseri'de kaza yapan otomobil alev aldı: 4 yaralı

Kayseri Emniyetspor, Antalya'dan şampiyonla döndü

Kayseri Emniyetspor, Antalya'dan şampiyonla döndü

25 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsızlık zanlısı polisten kaçamadı

25 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsızlık zanlısı polisten kaçamadı

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de hatimle teravih kılınacak camiler

Kayseri’de hatimle teravih kılınacak camiler

2
Ramazan ayı iftar menüleri belirlendi

Ramazan ayı iftar menüleri belirlendi

3
Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

4
Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa'da kültür elçimiz oldu

Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa’da kültür elçimiz oldu

5
Kayseri'de betonun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

Kayseri'de betonun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

6
Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Özdoğan: 'Biz uğraştıkça ve çalıştıkça Allah güzellikleri lütfediyor'

Özdoğan: 'Biz uğraştıkça ve çalıştıkça Allah güzellikleri lütfediyor'

Oda Başkanlarından Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

Oda Başkanlarından Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

DAHA FAZLA
Gazeteci Veli Altınkaya ölümünün 1. yılında anıldı

Gazeteci Veli Altınkaya ölümünün 1. yılında anıldı

Esnaflar sandığa gidiyor

Esnaflar sandığa gidiyor

Kayserispor-Rizespor maçına Özdamar atandı

Kayserispor-Rizespor maçına Özdamar atandı

Motorine büyük zam beklentisi

Motorine büyük zam beklentisi

Başkan Büyükkılıç gençlerin davetini geri çevirmedi

Başkan Büyükkılıç gençlerin davetini geri çevirmedi