Başkan Büyükkılıç gençlerin davetini geri çevirmedi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gençlerden aldığı “Bir siz eksiksiniz, bir de tatlı” diyerek sürpriz telefon daveti üzerine, iftar sonrası gençlerle bir araya gelip, çay eşliğinde sohbet etti.

Başkan Büyükkılıç, Ramazan ayının ilk gününden bu yana iftardan sahura, çay sohbetlerinden spor etkinliklerine kadar katıldığı birçok etkinlikte, gencinden yaşlısına Ramazan coşkusunu vatandaşlarla birlikte yaşıyor. Bu çerçevede, tanımadığı bir numaradan aldığı telefon üzerine bir grup gencin davetini geri çevirmeyen Büyükkılıç, Talas Gençlik Merkezi’nde gençlerle buluştu. Gönüllü Gençlik Lideri Zeynep Okatan’ın, “Bir siz eksiksiniz, bir de tatlı” diyerek telefonla aradığı Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı Talas Gençlik Merkezi’ne davet etti. Gençleri kırmayan Başkan Büyükkılıç, iftarda gençlere tatlı gönderdi ve iftar sonrası gençlerin arasına katıldı. Gençler, Büyükkılıç’ı alkışlarla ‘hoş geldiniz’ diyerek karşıladı.

“GÖNÜL SOHBET İSTER, ÇAY BAHANE”

Başkan Büyükkılıç tanımadığı bir numaradan telefon geldiğini belirterek, “Kızımızın biri aradı, bir numara çıktı ama kayıtlı değil. Beni herhalde sınava tabi tuttunuz, ‘kayıtlı olmayan bir numaraya başkan bakacak mı bu saatte’ dediniz ama Mevla’m mahcup etmedi, baktık. Kızımız 100 kişilik bir genç gruptan söz etti. İki tane eksikten bahsetti. ‘Bir siz eksiksiniz, bir de tatlı’ dedi. Cümle çok güzeldi. Gönül ne çay ister, ne çayhane, gönül sohbet ister çay bahane. Bir felsefenin, bir kaygunun insanıyız. Bu da ‘İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın’ felsefesi. Bunun dışında bir hesabımız yok. İnsanlara hizmetkâr olma anlayışıyla buralarda bulunuyoruz” diye konuştu.

Gençlere başarılı olmaları yönünde tavsiyeler veren Büyükkılıç kendisini davet eden Zeynep Okatan’a, “Allah razı olsun, bizim böyle güzel bir ortamda bulunmamıza vesile oldun” diyerek, saat hediye etti.

Gençler ise Başkan Büyükkılıç’a, hiç tanımadığı bir numaradan gelen bir telefonu açıp, kendilerini kırmadığı için davetlerine katıldığı ve destekleri için teşekkür etti.

Büyükkılıç, sıcak ve samimi bir ortamda çay eşliğinde gerçekleşen sohbetin ardından, gençlerle günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.