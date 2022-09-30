Başkan Büyükkılıç, Galiçya Cephesi Türk Şehitliği'ni ziyaret etti, TBMM Başkan Şentop ile görüştü

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, beraberindeki heyet ile Macaristan ziyaretinin son gününde, Birinci Dünya Savaşı Galiçya Cephesi Türk Şehitliği'ni ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, resmi ziyaret çerçevesinde Macaristan'a giden TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ile de görüştü.

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  • 30.09.2022 11:31
  • Güncelleme: 30.09.2022 13:13
Başkan Büyükkılıç, Galiçya Cephesi Türk Şehitliği'ni ziyaret etti, TBMM Başkan Şentop ile görüştü
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, beraberindeki heyet ile Macaristan ziyaretinin son gününde, Birinci Dünya Savaşı Galiçya Cephesi Türk Şehitliği’ni ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, resmi ziyaret çerçevesinde Macaristan’a giden TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ile de görüştü.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ikili ve heyetler arası görüşmelerde bulunmak üzere beraberindeki heyetle birlikte gittiği Macaristan’da son temaslarını ve ziyaretlerini gerçekleştirdi.

GALİÇYA CEPHESİ TÜRK ŞEHİTLİĞİ’NE ZİYARET

Macaristan ziyaretinin son gününde heyetle birlikte Birinci Dünya Savaşı Galiçya Cephesi Türk Şehitliği’ni ziyaret eden Büyükkılıç, Şehitlik’te Fatiha okuyarak şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı. Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Macaristan ziyaretimizin son gününde Galiçya Şehitliği’mizi ziyaret ederek, Birinci Dünya Savaşı’nda şehit düşen Osmanlı askerlerimizi dualarla andık. Aziz şehitlerimizin ruhları şad, mekânları cennet olsun” dedi.

TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP İLE BİR ARAYA GELDİ

Ayrıca, resmi ziyaret çerçevesinde Macaristan’a giden TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Budapeşte’de görüşen Başkan Büyükkılıç, “Budapeşte’de, TBMM Başkanımız Prof. Dr. Sayın Mustafa Şentop ile Budapeşte Büyükelçimiz Sayın Gülşen Karanis Ekşioğlu, Fahri Konsolosumuz Osman Şahbaz, Melikgazi Belediye Başkanımız Mustafa Palancıoğlu ve eşim Necmiye Hanım’ın katılımıyla verimli bir görüşme gerçekleştirdik” diye konuştu.

Tarihi ve kültürel geziler de gerçekleştiren Başkan Büyükkılıç’a Macaristan gezisinde eşi Necmiye Büyükkılıç’ın yanı sıra, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım, Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak, Büyükşehir Belediyesi CHP’li Meclis Üyesi Fatma Nur Bozoklu, Büyükşehir Belediyesi İyi Partili Meclis Üyesi Hasan Özsoy, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Serdar Öztürk, Bayar Özsoy, Macaristan Kayseri Fahri Konsolosu Osman Şahbaz ve daire başkanları eşlik ediyor.

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İHA

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