Başkan Büyükkılıç, Felahiyelilerle buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Felahiye Belediyesi'nin düzenlediği iftar programına katılarak, Ramazan sevincini ilçe sakinleriyle birlikte yaşadı.

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  • 22.04.2022 10:22
  • Güncelleme: 22.04.2022 11:02
Başkan Büyükkılıç, Felahiyelilerle buluştu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Felahiye Belediyesi’nin düzenlediği iftar programına katılarak, Ramazan sevincini ilçe sakinleriyle birlikte yaşadı.

16 ilçeye 3 yıl boyunca 200’ün üzerinde ziyaret gerçekleştirerek önemli yatırımlar yapan ve Ramazan ayında da ilçe ziyaretlerinde vatandaşlarla buluşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kızılırmak ve Sıtma Pınarı ve bağlarındaki üzümleri ile tanınan Felahiye’yi ziyaret etti. Felahiye Sosyal Yaşam Merkezi’nde düzenlenen iftar programına Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun, AK Parti İlçe Başkanı Musa Zafer Kingir ve ilçe sakinleri katıldı. Tek tek masaları dolaşıp, ilçe sakinleri ile sohbet eden Büyükkılıç, Felahiyelilerin Ramazan ayını tebrik etti.

Burada ilçe sakinlerine seslenen Başkan Büyükkılıç, Kayseri’de Cumhur İttifakı olarak birlik ve beraberlik içerisinde olduklarını, 16 ilçe belediyesi ile el ele kenti gerek merkezde gerekse ilçelerde daha iyi noktaya taşımak için çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti. Başkan Büyükkılıç, tarım ve hayvancılık alanında kendi kendine yeten bir şehir olmak için gayret ettiklerini belirterek, dayanışma içerisinde hizmetlerinin süreceğini vurguladı. AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ise birlik ve beraberliğin daim olmasını dileyerek, ilçe ziyaretlerinin tüm hızıyla süreceğini belirtti. Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun da Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a ilçeye yaptığı hizmetler ve desteklerden dolayı teşekkür ederek, ilçede yapılan her hizmette Büyükşehir Belediyesi’nin desteğinin ve emeğinin olduğunu söyledi. Başkan Coşkun, günün anısına Başkan Büyükkılıç’a ilçeye gerçekleştirdiği hizmetlerden dolayı çiçek takdim etti.

Büyükkılıç, iftar programının ardından ilçe sakinleri ile bir araya gelerek, çay eşliğinde sıcak ve keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Başkan Büyükkılıç, teravih namazını da Felahiye Merkez Cami’nde kılarken, namaz sonrası Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından cami cemaatine, halka tatlı, kandil simidi ve su ikram edildi.

YOL DENETİMİ YAPAN JANDARMAYA ZİYARET

Başkan Büyükkılıç ve Başkan Çopuroğlu, ayrıca ilçe ziyaretinin ardından dönüş yolunda yol denetimi yapan huzur ve güvenin adresi Jandarma ekiplerini ziyaret ederek, Ramazan ayını tebrik edip, görevlerinde kolaylıklar diledi.

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İHA

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