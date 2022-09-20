Başkan Büyükkılıç, Felahiye ve Özvatan muhtarlarıyla buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçe ziyaretleri çerçevesinde muhtarların taleplerini dinlemeye devam ediyor. Başkan Büyükkılıç, bu çerçevede Felahiye ve Özvatan’da muhtarlarla istişare toplantısı yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yapılan hizmetleri değerlendirmek, yapılacak yatırımları görüşmek üzere ilk olarak Felahiye ilçesine gitti. Muhtarlar toplantısı öncesi ilçeye yeni atanan Felahiye Kaymakamı Fatih Ayaz’ı makamında ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, Kaymakam Ayaz’a yeni görevinde başarılar, çalışmalarında kolaylıklar diledi. Daha sonra Büyükkılıç, Felahiye ilçesinde görev yapan 17 mahalle muhtarıyla bir araya geldi. Felahiye Kadın ve Gençlik Merkezi’nde gerçekleşen toplantıya, Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Felahiye Kaymakamı Fatih Ayaz, Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy ve daire başkanları, KASKİ, KCETAŞ ve Kayserigaz yetkilileri ile ilçedeki mahallelerde görev yapan muhtarlar katıldı.

17 mahalle muhtarı ile bir araya gelen ve muhtarların taleplerini, önerilerini dinleyen Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Felahiye ilçesine atanan Fatih Ayaz’a hayırlı olsun temennisinde bulunarak, “Allah’ın izniyle değerlerine bağlı onurumuz, gururumuz olan Felahiye’mize dayanışma içerisinde, Valimizle, bizlerle ve değerli başkanımızla en güzel şekliyle hizmetlerini ulaştıracak, gönüllerde de yer edecektir. Biz de onlara dua edeceğiz. Dayanışmanın elhamdülillah bereketini yaşıyoruz” dedi.

Büyükkılıç, muhtarlarla farklı zamanlarda bir araya geldiklerini hatırlatarak, “Yapılanları paylaşıyoruz, yapılacakları konuşuyoruz. Bir şeyler yapılırsa yenisi istenir. Allah’a şükürler olsun Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak, uyum içerisinde 16 ilçemizi bağrımıza basarak, bir ağabey anlayışıyla yolumuza devam ediyoruz. Taleplerini dinliyoruz, onların gönüllerinde yer etmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımıza hizmet ediyoruz” diye konuştu.

“SİZLERİ MAHCUP ETMEYECEĞİZ”

Başkan Büyükkılıç, birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde çalışmalar yapmanın önemine değinerek şunları kaydetti:

“Allah’ın izniyle sizleri mahcup etmeyeceğimizi, ihtiyaçlarınızı gücümüzün yettiği süreç içerisinde yapacağımızı paylaşmak istiyorum. Çok şükür ekibimiz tecrübeli, en önemlisi iyi niyetli ve merhametli. Bu anlayış içerisinde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugüne kadar yapılan hizmetlerden dolayı emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Birliğin, beraberliğin, dayanışmanın en güzel çalışmalara ve berekete vesile olacağını bir kez daha paylaşıyorum.”

FELAHİYE’YE YENİ MÜJDELER

Doğalgaz ve KASKİ konularında Felahiye ilçesine müjdeler veren Büyükkılıç, “Çalışmamız bereketli olsun. Doğalgaz ile ilgili bir müjde mantığında önümüzdeki haftalarda temelini atacağız. Hem Felahiye’ye hem de Özvatan’a bu çalışmamızı yapacağız. Sarıoğlan ve Akkışla’da yapıldı, gaz verme aşamasına geldi. Ayrıca 7 Ekim’de KASKİ’miz arıtma tesisinin ihalesini yapacak, bu da bir müjdemizdir” şeklinde konuştu.

Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun ise toplantıda yaptığı konuşmada, “Tecrübesiyle hoş görüsüyle Büyükşehir Belediye Başkanımız sadece Felahiye’yi değil, tüm ilçelerimizi, mahallelerimizi kapsayan anlayışı ile müjdesiyle, bereketiyle bizleri sevindirdi. Cenabı Allah da yardımcısı olsun. İnşallah yeni atanan kaymakamımızla da ilçemizin ve mahallelerimizin sorunlarını, el ele verip birlikte çözmeye gayret göstereceğiz” dedi.

Toplantıya katılımlarından dolayı muhtarlara teşekkür eden Büyükkılıç, “Her zamanki nezakete, sahip çıkma duygusuna özellikle teşekkür ediyorum. Bir aile anlayışı içerisinde, değerli başkanımızla, kaymakamımızla, ekibimizle birlikte sizlerle yüz yüze görüşme fırsatı verip, konuları birebir değerlendirip, yapılanları paylaşıp, yapılacakları da gündemimize almak suretiyle önemli bir çalışma yaptık” ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, insanların huzurunu, sağlığını, konforunu ve daha iyi imkânlarda yaşamasını sağlayacak gayretlerin içerisinde olacaklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

“Allah’a şükürler olsun ekibimizin samimiyeti, imkânlarımızın her zaman olduğu gibi hiçbir mazerete sığınmadan var olduğunun paylaşımı bir berekete vesile oluyor. İnsanlarımızın huzurunu, sağlığını, konforunu daha iyi imkânlarda yaşamasını sağlayacak gayretlerin içerisinde bulunacağız. Kamu hakkını gözeten, yetim hakkını gözeten, kimsesizin kimsesi olma anlayışı içerisinde çalışan bir yaklaşım sergilememizin doğru olduğunu bir kez daha hatırlatıyorum.”

Felahiye ve Özvatan ilçelerinde yürütülecek doğal gaz çalışmaları için iki hafta içerisinde temel atma merasimi düzenleyeceklerini de aktaran Büyükkılıç, “İnşallah önümüzdeki iki hafta içerisinde Felahiye’mizde ve Özvatan’ımızda temel atma merasimi ile birlikte doğal gaz çalışmalarını başlatmış olacağız. Mazeret üretmeden hizmet üretmeye devam diyoruz. İyi ki varsınız diyor, her birinize, değerli muhtarlarımız, teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun” dedi.

BÜYÜKKILIÇ, FELAHİYE’NİN ARDINDAN ÖZVATAN MUHTARLARIYLA BULUŞTU

Başkan Büyükkılıç, Felahiye’nin ardından ilçe ziyaretlerine Özvatan ile devam etti. Burada Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir ile birlikte ilçede görev yapan 13 mahalle muhtarıyla bir araya geldi.

“MUHTARLARIMIZI ÇOK ÖNEMSİYORUZ”

Belediye Binası Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıda konuşan Başkan Büyükkılıç, muhtarları çok önemsediklerini dile getirerek, “Her zamanki sıcak, samimi yaklaşımınız ve misafirperverliğinizden dolayı ekibimiz adına teşekkür ediyoruz. Periyodik olarak muhtarlarımızla ilgili yapılan çalışmalardan birisini daha burada hayata geçiriyoruz. Amacımız, dayanışarak, yüz yüze görüşerek, varsa talep edilen konuları paylaşmak suretiyle yol almak. Muhtarlarımızı çok önemsiyoruz. Her gittiğimiz yerde onların adeta kulağımız, gözümüz, elimiz olduğunun farkındayız” ifadelerinde bulundu.

“AMACIMIZ HİZMET GETİRMEK”

Amaçlarının hizmet getirmek olduğunun altını çizen Büyükkılıç, “Yerel de başkanımız, onun gücünün yetmediği yerde bizler, bizim gücümüzün yetmediği yerde Ankara boyutu, oradaki değerli Cumhurbaşkanımız ve Milliyetçi Hareket Partimizin Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile el ele, gönül gönüle vermek suretiyle yol alırız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Amacımız hizmet getirmek ve insanların sağlığını, huzurunu, konforunu önemseyen bir gayret içerisinde olmak. Meclis üyelerimize teşekkür ediyoruz. Muhtarlarımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir ise Başkan Büyükkılıç’a ve katılımcılara hoş geldiniz dileklerini ileterek, şöyle konuştu:

“Ayaklarınıza sağlık, bu gelişiniz elbette ilk değil. Buraya kadar gelip bizleri dinliyor olmanız, varıp orda sizlere anlatıyor olmamız bizler için ayrıca bir lütuf. Sürekli söylediğimiz bir şey var; devletin bütün kurumları ile Özvatan Belediyesi olarak bütün hizmetlerini almak noktasında istişare halinde konuşabilen, varıp talep edilebilen, yerine getirmesini de beklemesini bilen bir konumdayız. Elbette Büyükşehir’imizin de hizmet alanını göz önüne alıyoruz. Bu manada taleplerimiz değerlendiriliyor, zaman içerisinde, süre içerisinde aciliyet sırasına göre yerine getirildiğini görüyoruz, göreceğiz de inşallah. Bu manada zaman şöyle farklılaştı diye sürekli söylerim sayın başkanım. On yıl önce, yirmi yıl öncesindeki çok lüks sayılan ihtiyaçlar artık günümüzde zaruri ihtiyaç haline dönüştü. Zaman, teknoloji bunu gerektirdi. İnsanların taleplerini de elbette hoş karşılıyoruz, yerine getirmeye çalışıyoruz. Belediye olarak sizin, kurumların verdiği destek sayesinde Özvatan Belediyesi olarak da vatandaşımıza ayrım yapmadan, bütün Özvatan bölgesini kucaklayıcı bir tavır içerisinde hizmet vermeye çalışıyoruz. Cumhur İttifakı’nın belediyesiyiz, belediye başkanlığını yapıyoruz.”