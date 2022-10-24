Başkan Büyükkılıç, Erkilet Kütüphanesi'nde Gençlerle Buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 150. Yılda 150 Proje çerçevesinde büyük bir gayretle sürdürdüğü ’kütüphaneler şehri’ Kayseri’nin en yeni kütüphanesi olan Erkilet Kütüphanesi’ni ziyaret ederek, gençlerle sohbet etti. Başkan Büyükkılıç, “Onların donanımlı bireyler olmaları için de tüm imkânlarımızla elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından gençlerin daha modern çalışma imkânlarından faydalanabilmesi için Erkilet’te kazandırdığı kütüphaneyi ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, kütüphanenin tüm katlarını gezerek, özellikle ders çalışmak için kütüphaneyi tercih eden ve kitap okuyan öğrencilerle sohbet etti. Burada yaptığı açıklamada, Türkiye’nin yarınlarını gençlerin inşa edeceğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, Kayseri’deki tüm gençlerin daha donanımlı olmaları adına birçok çalışma yaptıklarını kaydetti. Başkan Büyükkılıç, gençlere güvendiklerini belirterek, şöyle konuştu;

“Maşallah yavrularımızın hepsi keyifli ve harıl harıl çalışıyor. Gençlerimize güveniyoruz. Onların donanımlı bireyler olmaları için de tüm imkânlarımızla elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Kayseri’de kendilerini geliştirmeleri bizler için çok önemli. Bu fırsatları kaçırmasınlar. Bizler, gençlerimizin her zaman yanında ve destekçileri olacağız.”

Gençlere varsa taleplerini soran Başkan Büyükkılıç, kütüphanenin misafirlerine yeşeren kalem hediye ederek, derslerinde başarılar diledi. Öğrencilere ve vatandaşlara hizmet veren Erkilet Kütüphanesi’nde 15 bin basılı kitap, 22 bin e-kitap, 3 bin sesli kitap, 100 süreli yayın bulunuyor. 800 kişi kapasiteli Erkilet Kütüphanesi’nde, bilgisayar bölümü, sesli çalışma alanı, çocuklara yönelik masal odası, çocuk kütüphanesi bölümü, kafeterya, gençlerimize yönelik grup çalışma odası ve ücretsiz internet hizmetleri de mevcut.