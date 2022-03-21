Başkan Büyükkılıç, down sendromlu minikler ile buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hayırsever-Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile yapılan Türkiye'nin en kapsamlı Engelsiz Yaşam Merkezi'nde Down Sendromlu minikler ve aileleri ile buluştu.

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  • 21.03.2022 17:22
  • Güncelleme: 21.03.2022 18:05
Başkan Büyükkılıç, down sendromlu minikler ile buluştu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hayırsever-Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile yapılan Türkiye’nin en kapsamlı Engelsiz Yaşam Merkezi’nde Down Sendromlu minikler ve aileleri ile buluştu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever Özderici ailesi işbirliği ile hayata geçirilen Besime Özderici Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü programı düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın da katıldığı programda, müzik şöleni, pastel boya ve sulu boyalarla çeşitli etkinlikler yapıldı. Engelsiz Yaşam Hatırası önünde fotoğraf çektiren özel öğrencilere ikramlar da yapıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, “Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’mizde down sendromlu yavrularımız ile birlikteyiz. 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü nedeniyle farkındalık oluşturup, aileleri ile onlarla buluşalım diye arzu ettik. Keyifli bir ortamda aileleri ile yavrularımız eğleniyorlar, müzik dinliyorlar. Renkli dünyamızı yansıtan etkinlikler hayata geçiriyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyemizin ekibine teşekkür ediyoruz” dedi.

Büyükkılıç, Besime Özderici Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nin hayırseverler şehri Kayseri’de en güzel tesislerden birisi olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Böyle bir tesisin Kayseri’mizde hayata geçirilmesinden dolayı Özderici ailemize, özellikle Ali Rıza Özderici büyüğümüze ve kıymetli eşleri Besime hanıma teşekkür ediyor, sağlıklı ömürler diliyorum. Kayseri denilince akla hayırseverler gelir, hayırseverler şehri Kayseri’de en güzel tesislerden birisinde bulunuyoruz. Cenab-ı Allah helalinden o güzel insanlara bol rızık versin, değişik hizmetler yapmaya vesile kılsın. Belediye-hayırsever işbirliği Kayseri’de bir simge ve anlayış haline dönüşmeye başladı, şükrediyoruz.”

Programdan memnun kalan hem veliler hem de çocuklar, etkinliği düzenleyen Büyükşehir Belediyesi ekiplerine ve Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ettiler.

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İHA

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