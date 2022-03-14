Başkan Büyükkılıç, doktorlar ile resim sergisi açtı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KAYMEK tarafından hazırlanan 'Sağlık, Sanat Hayattır' isimli serginin açılışını doktorlar ile birlikte yaptı.

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  • 14.03.2022 14:56
  • Güncelleme: 14.03.2022 14:56
Başkan Büyükkılıç, doktorlar ile resim sergisi açtı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KAYMEK tarafından hazırlanan ‘Sağlık, Sanat Hayattır’ isimli serginin açılışını doktorlar ile birlikte yaptı.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK)’te sağlık çalışanı kursiyerler tarafından açılan kurslarda hazırlanan 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla 14 farklı eserin yer aldığı resim sergisinin açılışını yaptı. Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi girişindeki serginin açılışını oğlu Dr. Enes Büyükkılıç ve Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop ile başhekim yardımcıları ve doktorları ile birlikte yaptı. 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla KAYMEK tarafından anlamlı bir sergi açıldığını ifade eden Büyükkılıç, “Hastanemizin kıymetli çalışanlarına her kademedeki dostlarımızı tebrik ediyor, sağlıklı, hayırlı daha nice 14 Mart Tıp Bayramlarına yetişmelerini temenni ediyoruz” dedi.

Sergide, Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk tarafından günün anısına Doktor Başkan Büyükkılıç’a Erciyes Dağı’nın yer aldığı el nakışı ürünün bulunduğu tablo hediye takdim edildi. Başkan Büyükkılıç da Başhekim Altıntop’a nazar ayetinin yer aldığı tabloyu hediye etti. Büyükkılıç, sergi açılışına katılan sağlık çalışanlarına da hediyeler takdim etti.

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İHA

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