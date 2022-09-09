Başkan Büyükkılıç, Bünyan'da biçerdöver kullanarak, aspir hasadı yaptı

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kırsalda tarım ve hayvancılığa verdiği desteklere devam ediyor. Başkan Büyükkılıç, bu çerçevede Bünyan'da daha önce Büyükşehir Belediyesi tarafından dağıtımı gerçekleştirilen aspir tohumunun tarlasında hasat çalışmalarına katıldı.

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  • 09.09.2022 11:00
  • Güncelleme: 09.09.2022 11:58
Başkan Büyükkılıç, Bünyan'da biçerdöver kullanarak, aspir hasadı yaptı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kırsalda tarım ve hayvancılığa verdiği desteklere devam ediyor. Başkan Büyükkılıç, bu çerçevede Bünyan’da daha önce Büyükşehir Belediyesi tarafından dağıtımı gerçekleştirilen aspir tohumunun tarlasında hasat çalışmalarına katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’de bölgesel kalkınmaya destek verecek çalışmalarına Bünyan Muhtarlar Toplantısı ile devam etti. Başkan Büyükkılıç, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ile ayrıca Bünyan’da daha önce dağıtımını gerçekleştirdiği aspir tohumunun tarlasında hasat çalışmalarına da katıldı.

Çiftçiler tarafından ekimi yapılan aspir tarlasında biçerdöver kullanarak hasat çalışmalarında bulunan Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, ‘Bereket içinde bereket yaşıyoruz’ diyerek, Büyükşehir Belediyesi tarafından daha önce Bünyan’a verilen tohumların, ürüne dönüştüğünü görmenin mutluluğu içerisinde olduklarını ifade etti.

Büyükşehir Belediyesi’nin tohum desteği verdiğini vurgulayan Büyükkılıç, şöyle konuştu:

“Bereket içinde bereket yaşıyoruz. Bünyan’ımızın çok değerli muhtarlarıyla değerlendirme toplantılarından sonra Selçuklu’nun o kadim eserinde Sultanhanımızda bir araya geldik. Daha sonrasında Bünyan Belediye Başkanımıza vermiş olduğumuz aspir tohumlarını ekilmesi sürecinde tam 65 dönüm burada aspir tohumlarıyla ilgili çalışma yapıldığını gördük. Büyükşehir Belediyesi tohumları veriyor. Özkan başkan yağ üretiyor. Tohumlar sizden yağlar bizden diyor. Hasat dönemine geldik şimdi hasadını yapıyoruz. Tabi burada hakikaten en verimli ve en güzel şekilde tohumların ortaya çıktığını ürüne dönüştüğünü görmekten de keyif alıyoruz. İnşallah bu sene 260 bin ton 500 bin tona bereketlendirelim.”

‘Kayseri Büyükşehir Belediyesi dağıtmaya devam ediyor’ diyerek, sözlerine devam eden Başkan Büyükkılıç, “Üretene hizmetkâr olmaya devam. Dağıtması bizden, üretmesi sizden. El ele gönül gönüle tabi ki. Amacımız teşvik etmek. Amacımız muhabbet ortamında üretmek. Bereketli olsun inşallah” dedi.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ise, Başkan Büyükkılıç’ın 16 ilçeye de verdiği destekten dolayı teşekkürlerini iletti. Altun, yaptığı açıklamada, “Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımızın tarıma verdiği desteğinin örneğini görüyoruz burada. Hem de çok güzel bir örneğini. Biliyorsunuz Bünyan çok güzel bir çiftçi bölgesi. Birçok üründe bize destek veriyor. Aspir Yağında da özellikle aspir üretiminde de vermiş olduğu tohumları hayata geçirip, bugün verimi almak ve biçerdöverle hasat etmek bizim için çok mutluluk verici. Buradan çıkan yağ ile ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız. Bu konuda Büyükşehir Belediyemize tüm ilçelere verdiği tarıma destekten ötürü çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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İHA

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