Başkan Büyükkılıç belediye personeliyle bayramlaştı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç Ramazan Bayramı sonrası ilk mesai gününde, bayram süresince görev yapan belediye personeliyle bayramlaştı. Büyükkılıç, 'Allah'a şükürler olsun bir bayramı daha huzurla geride bıraktık ama mesai başlar başlamaz da kardeşlerimize koştuk' dedi.

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  • 05.05.2022 14:29
  • Güncelleme: 05.05.2022 14:58
Başkan Büyükkılıç belediye personeliyle bayramlaştı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç Ramazan Bayramı sonrası ilk mesai gününde, bayram süresince görev yapan belediye personeliyle bayramlaştı. Büyükkılıç, “Allah’a şükürler olsun bir bayramı daha huzurla geride bıraktık ama mesai başlar başlamaz da kardeşlerimize koştuk” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 3 günlük Ramazan Bayramı sonrası ilk mesai gününde Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası ve ek Hizmet Binası, Makine İkmal ve Onarım Daire Başkanlığı Atölyesi, İtfaiye Daire Başkanlığı, KASKİ ve KCETAŞ birimlerinde görev yapan personelle bir araya gelerek bayramlaştı. İlk olarak Makine İkmal ve Onarım Daire Başkanlığı Atölyesi’ne giden Başkan Büyükkılıç, burada çalışanların geçmiş bayramını kutlayarak, “Cenab-ı Allah’a şükürler olsun bir bayramı daha geride bıraktık ama mesai başlar başlamaz da kardeşlerimize koştuk. Onlarla hem bayramlaşalım, hem görüşelim, hem varsa bir talepleri dinleyelim anlayışı içerisinde bayramlarını tebrik ediyorum” dedi. Büyükkılıç, personelin sağlıklı huzurlu, aileleriyle, yakınlarıyla, dostlarıyla daha nice bayramlara erişmelerini temenni ederek, “Hepinizin gözlerinden öpüyorum. Bizim yüz akımız olan, Kayseri Büyükşehir Belediyemizin hizmetleriyle çalışıp hizmet eden canlarımıza minnet duyuyor, teşekkür ediyoruz” diye konuştu. Daha sonra Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası’na geçen Başkan Büyükkılıç, burada da çalışanlarla bayramlaşarak, “Bizi seven, güvenen hemşehrilerimize layık olma yolunda hep beraber gayret gösteriyoruz. Mevla’m helalinden kazanıp, helalinden harcamayı, alın teriyle ‘bunu hak ettim’ demeyi nasip eylesin. Hep beraber el ele gönül gönüle çalışarak, üretecek anlayışta dostlarımızsınız, kardeşlerimizsiniz. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi. Büyükkılıç, ardından Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü’ne giderek, KASKİ ekibinin Ramazan Bayramı’nı kutladı. Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, “Allah’a şükürler olsun pandemi süreci geride kalmak suretiyle bir araya gelir olduk. Bayramlaşmalarımızı yüz yüze yapar hale geldik. Bunların hepsinin birer nimet olduğunun da böylece farkına vardık. Cenab-ı Allah’a şükrederek bizleri daha nice bayramlara eriştirmesini niyaz ediyoruz. Tabi biz her kademedeki kardeşimize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Hizmetlerimizle vatandaşlarımızı buluşturuyorsunuz, Allah razı olsun” ifadelerini kullandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, daha sonra Hizmet Binası Meclis Salonu’nda personelle bir araya geldi. Genel Sekreter Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Bayar Özsoy, Hamdi Elcuman, Serdar Öztürk ve Ali Hasdal ile daire başkanları, müdürler ve tüm personelle buluşan Başkan Büyükkılıç, çalışanlara seslenerek, “Kayserimiz bir başka güzel, hayırsever insanlarıyla, birbirine saygılı insanlarıyla, değerlerine bağlı insanlarıyla ayrı bir güzel. Çalışmalarda emeği geçen siz kardeşlerimize başkanınız olarak, başkanınızdan öte ağabeyiniz, büyüğünüz olarak teşekkür ediyorum. Değerlerine bağlı, insanlara hizmeti ibadet bilen bir anlayış ile ‘elhamdülillah’ diyor, şükrediyoruz” dedi. Ramazan ayı boyunca gerek merkezde gerekse 16 ilçede vatandaşlarla birlikte olduklarını dile getiren Büyükkılıç, “Malum pandemi sürecini geride bıraktık, teravihlerimizi eda ettik, bir araya geldik bayramlarımızı ifa ettik. Elhamdülilah hizmetten hizmete, faaliyetten faaliyete koştuk. 16 ilçemizi Ramazan boyunca yalnız bırakmadık, onlarla birlikte olmaya gayret gösterdik. Her gittiğimiz yerde sizlerin yaptığı güzel hizmetlerle alnımız ak, yüzümüz ak, başımız dik olarak oralara gittik geldik. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, ailenizle yakınlarınızla daha nice bayramlara diyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç son olarak yangın, afet ve yaşanan kazalara karşı halkın mal ve can güvenliğini koruyan, her türlü olumsuzluğa karşı gece gündüz demeden görev yapan İtfaiye Daire Başkanlığı ve elektrik birimi olan KCETAŞ’ı da ziyaret ederek, tüm personellerin geçmiş bayramını kutladı.

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İHA

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