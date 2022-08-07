Başkan Büyükkılıç, Avşar Türkmenleri Şenliği'nde Avşarlarla buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi ve Talas Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 1'inci Avşar Türkmenleri Şenliği'ne katılarak, Avşarlarla bir araya geldi.

PAYLAŞ
  • 07.08.2022 14:17
  • Güncelleme: 07.08.2022 15:36
Başkan Büyükkılıç, Avşar Türkmenleri Şenliği'nde Avşarlarla buluştu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi ve Talas Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 1’inci Avşar Türkmenleri Şenliği’ne katılarak, Avşarlarla bir araya geldi.

‘Sosyal Belediyecilik’ ve ‘Gönül Belediyeciliği’ anlayışı doğrultusunda toplumdaki her kesimi kucaklayan sosyal ve kültürel çalışmalara imza atan Büyükşehir Belediyesi, Talas Belediyesi iş birliğiyle paraşüt alanında 1’inci Avşar Türkmenleri Şenliği gerçekleştirdi. Şenliğe katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Avşarlarla buluştu. Kürsüye davet edilen Başkan Büyükkılıç, kalabalığı selamlayarak, “Bu kadar güzel insan topluluğunu görünce insan gurur duyuyor. Avşar Türkü denilince akla birlik beraberlik gelir, Türk bayrağı gelir, şehadet gelir, vatan sevdası gelir, Allah korkusu gelir, vatanına, devletine, milletine sahip çıkan insanlar topluluğu gelir. Biz sizlerle gurur duyuyoruz” dedi. Başkan Büyükkılıç, şenliklerin devam edeceğini vurgulayarak, şöyle konuştu;

“Her zaman bizlere siz sahip çıktınız, bizler de sizlere layık olma yolunda gayret gösterdik. Mustafa başkanım ve dernek başkanım bizlerden böyle bir çalışma için destek istediğinde ‘biz varız’ dedik. Belki ayrı bir etkinlik ama ayrıca Dadaloğlu Şenliği’ni de yapacağımızı buradan paylaşıyor, onu da inşallah Kayseri’mize, birliğin, beraberliğin, dayanışmanın sembolü olarak Anadolu’ya, dünyaya haykıracağız. Diyeceğiz ki; biz ezan için, Türk bayrağı için, vatan için ve devlet için varız. Bu duygularla sizleri ayrı ayrı selamlıyorum. Dostlarımıza teşekkür ediyorum.”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise, Başkan Büyükkılıç’ın himayelerinde gerçekleşen şenliğin çok anlamlı olduğunu belirterek, “Anadolu’nun gerçek sahipleri, oğuz boylarının gerçek neferleri sizlerin hepinizin, gözünden, gönlünden, alnından öpüyorum. Değerli Büyükşehir Belediye Başkanımıza da hoş geldiniz diyorum. Bu şölenimize birinci dedik, bundan böyle her yıl bugünlerde yapacağız. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın destekleri, himayelerinde iş yapmak da anlamlıdır. Allah devletimize zeval vermesin” diye konuştu.

Avşarların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Büyükkılıç, programda sahne alan sanatçı Esat Kabaklı ile de sahne öncesinde keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Büyükkılıç, Özvatan'da festivale katıldı, ilçeye yeni müjdeler verdi

Büyükkılıç, Özvatan'da festivale katıldı, ilçeye yeni müjdeler verdi

Başkan Büyükkılıç, Avşar Türkmenleri Şenliği'nde Avşarlarla buluştu

Başkan Büyükkılıç, Avşar Türkmenleri Şenliği'nde Avşarlarla buluştu

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi takımların gözdesi oldu

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi takımların gözdesi oldu

Kayseri'de tek olan 'Yüzde 100 Ekolojik Pazar' açıldı

Kayseri'de tek olan 'Yüzde 100 Ekolojik Pazar' açıldı

İki kardeş vatandaşları 20 milyon TL dolandırmış

İki kardeş vatandaşları 20 milyon TL dolandırmış

50'ye yakın kişi 20 milyon lira dolandırıldı

50’ye yakın kişi 20 milyon lira dolandırıldı

Çok Okunanlar
1
Sarız'da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

Sarız’da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

2
SON DAKİKA… Polis memuru intihar etti

SON DAKİKA… Polis memuru intihar etti

3
Pınarbaşı'nda kaza

Pınarbaşı'nda kaza

4
Pınarbaşı yolunda kaza: 1 ölü 4 yaralı

Pınarbaşı yolunda kaza: 1 ölü 4 yaralı

5
Rektör Karamustafa: 'Bu coğrafyadaki taşeron örgütler milletimizin nefesini hep enselerinde hissettiler'

Rektör Karamustafa: 'Bu coğrafyadaki taşeron örgütler milletimizin nefesini hep enselerinde hissettiler'

6
Mezarlıktan gelen kötü kokular gerçeği ortaya çıkardı

Mezarlıktan gelen kötü kokular gerçeği ortaya çıkardı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kolovetsios: Bu bizim hakettiğimiz sonuç değil

Kolovetsios: Bu bizim hakettiğimiz sonuç değil

Yanmak üzere olan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Yanmak üzere olan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

DAHA FAZLA
CHP'ye geçtiği iddia edilen Muhtar Hanife Çakmak:

CHP'ye geçtiği iddia edilen Muhtar Hanife Çakmak:

Talas'ta Avşar Şenliği rüzgarı esti

Talas'ta Avşar Şenliği rüzgarı esti

Şehir merkezinde yoğunluğu azaltan proje hayata geçiyor

Şehir merkezinde yoğunluğu azaltan proje hayata geçiyor

Ortalama bir tencere aşurenin maliyeti ne kadar?

Ortalama bir tencere aşurenin maliyeti ne kadar?

Sünnet Şöleni'nde 493 çocuk sünnet edildi

Sünnet Şöleni'nde 493 çocuk sünnet edildi