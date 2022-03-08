Başkan Büyükkılıç, Ankara’da Bakan Kurum ile projeleri görüştü

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2022 yılı Kayseri yatırımlarını, hizmetlerini ve projelerini görüşmek için Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, Etüt ve Projeler Daire Başkanı Ahmet Şeref Bahçecioğlu ve Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Hakkı Alp ile birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a ziyaret etti. Büyükkılıç, Bakan Kurum’a çalışmaları devam eden Türkiye’nin en büyük millet bahçelerinden olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi ile vizyon projelerden Sahabiye ve Oruçreis Kentsel Dönüşüm projeleri hakkında bilgi verdi.

‘PROJELERİMİZİ İSTİŞARE ETTİK’

Bakan Kurum ise konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç ile Kayseri'deki kentsel dönüşüm, millet bahçesi, sokak ve caddeleri sağlıklaştırma, kent meydanı ve çevre projelerimizi istişare ettik. Şehrimizin gelişimine katkı sunmaya, belediyemizle el birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç da, yapılacak ve devam eden proje ve hizmetleri, ilgili bakanlarla sürekli masaya yatırdıklarını söyledi. Büyükkılıç, Bakan Kurum’a Kayseri’ye karşı pozitif tutumu ve projelere verdiği destekler için teşekkür etti.