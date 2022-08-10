Başkan Büyükkılıç'a ziyaretçi akını

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı Hakan Satılmış'ı, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Hollanda Başkanı Ali Köklü ve Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer'i, Kayseri Mobilya Sanayicileri Dernek Başkanı Mehmet Yalçın'ı, Holiday İnn Hotel Genel Müdürü Erhan Erdem, Satış Müdürü Selda Alemdar ve Sancaktepe Mahalle Muhtarı Ahmet Özcan'ı makamında kabul etti.

PAYLAŞ
  • 10.08.2022 12:14
  • Güncelleme: 10.08.2022 12:23
Başkan Büyükkılıç'a ziyaretçi akını
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı Hakan Satılmış’ı, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Hollanda Başkanı Ali Köklü ve Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer’i, Kayseri Mobilya Sanayicileri Dernek Başkanı Mehmet Yalçın’ı, Holiday İnn Hotel Genel Müdürü Erhan Erdem, Satış Müdürü Selda Alemdar ve Sancaktepe Mahalle Muhtarı Ahmet Özcan’ı makamında kabul etti.

Yerel yönetim hizmetlerini gönül belediyeciliği anlayışıyla yürüten Başkan Büyükkılıç, kamu kurum kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile istişare ziyaretlerini sürdürüyor. Bu çerçevede Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı Hakan Satılmış, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Hollanda Başkanı Ali Köklü, Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer ve beraberindeki heyet, Kayseri Mobilya Sanayicileri Dernek Başkanı Mehmet Yalçın ve yönetimi, Holiday İnn Hotel Genel Müdürü Erhan Erdem, Satış Müdürü Selda Alemdar, Sancaktepe Mahalle Muhtarı Ahmet Özcan ve beraberindekiler Başkan Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Büyükkılıç, misafirlerini başkanlık makamında ayrı ayrı kabul ederek, çeşitli konular üzerinde sohbet edip, istişarelerde bulundu. Misafirler de Başkan Büyükkılıç’a ilgi, alaka ve hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleşen ziyaretlerin ardından Başkan Büyükkılıç, misafirleriyle ayrı ayrı fotoğraf çektirdi.

Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi olarak gönül belediyeciliği ve kucaklayıcı hizmet anlayışı çizgisinde gayret gösterdiklerini vurgulayarak, “Misafirlerimize nazik ziyaretleri için ayrı ayrı teşekkür ederim. Çalışmalarında başarılar diliyorum. Hep beraber dayanışma içerisinde kadim kentimiz Kayseri için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Haziran ayı işsizlik oranı düştü

Haziran ayı işsizlik oranı düştü

Dün indirim gelen motorine bugün zam bekleniyor

Dün indirim gelen motorine bugün zam bekleniyor

Kayserispor'da Kemen ve Attamah yine oynayamayacak

Kayserispor'da Kemen ve Attamah yine oynayamayacak

Kayserispor eski başkanı Elmaağaçlı hayatını kaybetti

Kayserispor eski başkanı Elmaağaçlı hayatını kaybetti

Kayseri Şeker'in mali genel kurulunun tarihi ve yeri değişti

Kayseri Şeker'in mali genel kurulunun tarihi ve yeri değişti

Develi'de kırsal mahallelerdeki halı saha yapım çalışmaları devam ediyor

Develi'de kırsal mahallelerdeki halı saha yapım çalışmaları devam ediyor

Çok Okunanlar
1
Sarız'da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

Sarız’da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

2
SON DAKİKA… Polis memuru intihar etti

SON DAKİKA… Polis memuru intihar etti

3
Pınarbaşı yolunda kaza: 1 ölü 4 yaralı

Pınarbaşı yolunda kaza: 1 ölü 4 yaralı

4
Rektör Karamustafa: 'Bu coğrafyadaki taşeron örgütler milletimizin nefesini hep enselerinde hissettiler'

Rektör Karamustafa: 'Bu coğrafyadaki taşeron örgütler milletimizin nefesini hep enselerinde hissettiler'

5
Kumsmall'daki K-POP konseri iptal edildi

Kumsmall’daki K-POP konseri iptal edildi

6
Kazada yanarak ölenlerin kimlikleri belli oldu

Kazada yanarak ölenlerin kimlikleri belli oldu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Geleneksel Olta Balıkçılığı Günleri' hafta sonu başlıyor

‘Geleneksel Olta Balıkçılığı Günleri’ hafta sonu başlıyor

Üniversite harç ücretlerine yüzde 36 zam

Üniversite harç ücretlerine yüzde 36 zam

DAHA FAZLA
Büyükkılıç: 'İçmeceler, hem doğal bir güzelliğimiz hem de doğal şifa kaynağımız'

Büyükkılıç: “İçmeceler, hem doğal bir güzelliğimiz hem de doğal şifa kaynağımız”

Musiki Cemiyeti'nde fasıl icrası

Musiki Cemiyeti'nde fasıl icrası

Başkan Büyükkılıç'a ziyaretçi akını

Başkan Büyükkılıç'a ziyaretçi akını

Kaçak avlanan 3 kişiye suçüstü

Kaçak avlanan 3 kişiye suçüstü

KASKİ'den 'zehirli içme suyu' açıklaması

KASKİ’den ‘zehirli içme suyu’ açıklaması