Başkan Büyükkılıç'a ziyaretçi akını

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı Hakan Satılmış’ı, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Hollanda Başkanı Ali Köklü ve Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer’i, Kayseri Mobilya Sanayicileri Dernek Başkanı Mehmet Yalçın’ı, Holiday İnn Hotel Genel Müdürü Erhan Erdem, Satış Müdürü Selda Alemdar ve Sancaktepe Mahalle Muhtarı Ahmet Özcan’ı makamında kabul etti.

Yerel yönetim hizmetlerini gönül belediyeciliği anlayışıyla yürüten Başkan Büyükkılıç, kamu kurum kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile istişare ziyaretlerini sürdürüyor. Bu çerçevede Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı Hakan Satılmış, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Hollanda Başkanı Ali Köklü, Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer ve beraberindeki heyet, Kayseri Mobilya Sanayicileri Dernek Başkanı Mehmet Yalçın ve yönetimi, Holiday İnn Hotel Genel Müdürü Erhan Erdem, Satış Müdürü Selda Alemdar, Sancaktepe Mahalle Muhtarı Ahmet Özcan ve beraberindekiler Başkan Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Büyükkılıç, misafirlerini başkanlık makamında ayrı ayrı kabul ederek, çeşitli konular üzerinde sohbet edip, istişarelerde bulundu. Misafirler de Başkan Büyükkılıç’a ilgi, alaka ve hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleşen ziyaretlerin ardından Başkan Büyükkılıç, misafirleriyle ayrı ayrı fotoğraf çektirdi.

Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi olarak gönül belediyeciliği ve kucaklayıcı hizmet anlayışı çizgisinde gayret gösterdiklerini vurgulayarak, “Misafirlerimize nazik ziyaretleri için ayrı ayrı teşekkür ederim. Çalışmalarında başarılar diliyorum. Hep beraber dayanışma içerisinde kadim kentimiz Kayseri için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.