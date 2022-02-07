Başkan Büyükkılıç'a yılın ilk ödülü Kayserililerden

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, her yılın 38. gününde kutlanan 'Dünya Kayserililer Günü' etkinliğine katıldı. İstanbul Bağcılar'da kutlanan programda Başkan Büyükkılıç'a, KAYDER 38. Gün Ödülleri adı altında 'Tarihi, Kültürel ve Doğal varlıklar Ödülü' alanında özel ödül verildi.

PAYLAŞ
  • 07.02.2022 11:12
  • Güncelleme: 07.02.2022 13:09
Başkan Büyükkılıç'a yılın ilk ödülü Kayserililerden
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, her yılın 38. gününde kutlanan ‘Dünya Kayserililer Günü’ etkinliğine katıldı. İstanbul Bağcılar’da kutlanan programda Başkan Büyükkılıç’a, KAYDER 38. Gün Ödülleri adı altında ‘Tarihi, Kültürel ve Doğal varlıklar Ödülü’ alanında özel ödül verildi.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri İli Yardım Derneği İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Çetinsaya’nın davetiyle İstanbul’da Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda düzenlenen Dünya Kayserililer Günü etkinliğinde Kayserililerle bir araya geldi.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı’nın ev sahipliği yaptığı programa Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ve Kayserililer katıldı.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Kayseri denilince ilk akla hayırseverlerin geldiğini ve bu konuda Kayseri’nin lider konumda olduğunu ifade ederken, Başkan Büyükkılıç da, hayırseverler başta olmak üzere üreten bir anlayışa sahip Kayseri’nin insanlarıyla gurur ve onur duyduğunu vurgulayarak, ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ felsefesiyle hareket ettiklerini ifade etti.

Büyükkılıç, yılın 38. gününde geleneksel hale getirilen bu özel günü kutlayarak, “Kadim şehrimiz Kayseri’ye gönül veren, bu şehir için emek veren, dünyanın neresinde olursa olsun Kayseri’yi gönlünde taşıyan tüm hemşerilerimi sevgiyle selamlıyorum” dedi.

İş ve siyaset dünyasından Kayserili isimlerin yer aldığı programda Engelliler Sarayı Aşçılık sınıfı kursiyerleri de, kendi yaptıkları meşhur Kayseri mantısını davetlilere ikram ederken, program sonunda KAYDER 38. Gün Ödülleri sahiplerine takdim edildi. Bu kapsamda Başkan Büyükkılıç’a KAYDER 38. Gün Ödülleri adı altında ‘Tarihi, Kültürel ve Doğal varlıklar Ödülü’ alanında özel ödül verildi.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformunun Şubat ayı istişare toplantısı yapıldı

Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformunun Şubat ayı istişare toplantısı yapıldı

Muhammed Akkaya, halterde Türkiye şampiyonu oldu

Muhammed Akkaya, halterde Türkiye şampiyonu oldu

KGGD'den Doğudaki Çocuklara Karne Hediyesi

KGGD'den Doğudaki Çocuklara Karne Hediyesi

Eşini öldürdü çifte indirim aldı

Eşini öldürdü çifte indirim aldı

Başkan Büyükkılıç, İlmiye-Ahmet Büyükkılıç İlkokulu'nun ilk gününde minikleri yalnız bırakmadı

Başkan Büyükkılıç, İlmiye-Ahmet Büyükkılıç İlkokulu'nun ilk gününde minikleri yalnız bırakmadı

Talas Belediyesi'nden uyarı: 'Ölçü ve tartı aletlerinin muayenesini unutmayın'

Talas Belediyesi'nden uyarı: 'Ölçü ve tartı aletlerinin muayenesini unutmayın'

Çok Okunanlar
1
Kayserispor 'Hoca'sız kaldı

Kayserispor ‘Hoca’sız kaldı

2
Kendini asan kadın hayatını kaybetti

Kendini asan kadın hayatını kaybetti

3
Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

4
Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

5
Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

6
Başkan Özdoğan kentsel dönüşüm bina sakinlerini ziyaret etti

Başkan Özdoğan kentsel dönüşüm bina sakinlerini ziyaret etti

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Atletizmde Kayseri TOHM rüzgarı

Atletizmde Kayseri TOHM rüzgarı

Kayseri'de kuvvetli kar yağışı uyarısı

Kayseri'de kuvvetli kar yağışı uyarısı

DAHA FAZLA
TKYB Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi Hibe Programı Başvuru Dönemi Devam Ediyor

TKYB Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi Hibe Programı Başvuru Dönemi Devam Ediyor

Büyükkılıç'tan aile sağlığı merkezine ve eczanelere ziyaret

Büyükkılıç'tan aile sağlığı merkezine ve eczanelere ziyaret

Yahyalı Belediyesi yeni araçların tanıtımını yaptı

Yahyalı Belediyesi yeni araçların tanıtımını yaptı

PTT Müdürü kendini asarak intihar etti

PTT Müdürü kendini asarak intihar etti

Milletvekili Ataş:' Sizleri bir kez daha uyarıyoruz'

Milletvekili Ataş:' Sizleri bir kez daha uyarıyoruz'