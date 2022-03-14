Başkan Büyükkılıç'a Tabipler Odası'ndan özel ödül

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında Kayseri Tabip Odası tarafından sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesine gayreti ve sağlık çalışanlarına desteklerinden dolayı özel ödüle layık görüldü.

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  • 14.03.2022 09:59
  • Güncelleme: 14.03.2022 10:30
Başkan Büyükkılıç'a Tabipler Odası'ndan özel ödül
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında Kayseri Tabip Odası tarafından sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesine gayreti ve sağlık çalışanlarına desteklerinden dolayı özel ödüle layık görüldü.

Başkan Büyükkılıç, Sabancı Kültür Merkezi’nde Kayseri Tabip Odası tarafından düzenlenen ’14 Mart Tıp Bayramı’ kutlama etkinliğine eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda sinevizyon gösterileri ve protokol konuşmaları yapıldı. Kayseri Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Mehmet İlhan Şahin, programda yaptığı konuşmada, ‘tıbbiyeli hikmet’ temalı tasarım olarak çok özel ödüller hazırladıklarını ve çok özel kişilere takdim edeceklerini belirtti. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, program sunucusu tarafından “İlimizdeki sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi için her zaman büyük gayretler gösteren, aynı zamanda meslektaşlarımıza ve tabip odamıza maddi, manevi desteğini hiçbir zaman esirgemeyen, hem doktor eşi hem doktor babası olan nöroloji uzmanı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç’ı sahneye davet ediyoruz” sözleriyle sahneye davet edildi. Kısa bir selamlama konuşması yapan Başkan Büyükkılıç, “Erciyes Üniversitemiz gururumuz, Kayseri’miz de sağlığın merkezidir. Gevher Nesibe Sultan döneminden beri çok şükür bu manada kendisinden söz ettirmiştir. Bir meslektaşınız olarak tüm meslektaşlarımın bayramını tebrik ediyorum, inşallah sağlıklı, huzurlu, hayırlı daha nice 14 Mart Tıp Bayramlarına diyor, saygılar sunuyorum. Programda bizleri de ödüle layık gören Kayseri Tabip Odası’na ve Başkanı Mehmet İlhan Şahin’e teşekkür ederim” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç’a ödülü, Kayseri Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Mehmet İlhan Şahin takdim etti. Etkinlik kapsamında sağlık çalışanı kahramanlarına adanan Kayseri Tabip Odası Türk Sanat Müziği Korosu konseri gerçekleştirildi. Program, günün anısına toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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İHA

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