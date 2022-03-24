Başkan Büyükkılıç'a esnaflardan teşekkür ziyareti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yeraltı Çarşısı Dernek Başkanı Gökhan Gülen ve Yeraltı Çarşısı esnafları ile Tekstilkent esnaflarını makamında ayrı ayrı kabul etti.

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  • 24.03.2022 10:48
  • Güncelleme: 24.03.2022 11:17
Başkan Büyükkılıç'a esnaflardan teşekkür ziyareti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yeraltı Çarşısı Dernek Başkanı Gökhan Gülen ve Yeraltı Çarşısı esnafları ile Tekstilkent esnaflarını makamında ayrı ayrı kabul etti.

Belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra her fırsatta esnaflarla bir araya gelmeye, talep ve önerilerini bizzat dinlemeye özen gösteren Başkan Büyükkılıç, geçtiğimiz günlerde ziyaret ettiği Tekstilkent esnaflarını makamında kabul etti. Nezaket ziyaretinde bulunan Tekstilkent esnaflarıyla sohbet eden Başkan Büyükkılıç, ‘Esnaf dostu bir belediyecilik’ anlayışıyla esnafların yanında yer almaya ve bu anlayışla ‘Ahi ahlakıyla’ ahlaklanmış esnaflara hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, Tekstilkent esnafları Başkan Büyükkılıç’a hizmetlerinden ve esnaflara olan ilgi alakalarından dolayı teşekkür plaketi takdim etti. Yeraltı Çarşısı Dernek Başkanı Gökhan Gülen ve Yeraltı Çarşısı esnafları da, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Ticaret şehri Kayseri’de esnaf dostu bir hizmet anlayışıyla daima esnafların yanında olduklarını belirten Büyükkılıç; “Esnaflarımız bizim olmazsa olmazımızdır. Tarih boyunca ticaretimizin bel kemiği olmuşlardır. ‘Ahi ahlakı’ ve ‘Ahi kültürü’ ile bezenmiş esnaf kardeşlerimizin yanında yer almak, onlara hizmetlerimizle destek olmak ve bu vesileyle kadim kentimizin asırlık esnaf geleneğini sürdürmek görevimizdir” dedi. Yeraltı Çarşısı esnafları, Başkan Büyükkılıç’ın yatırımları ile Yeraltı Çarşısı’nın havalandırması, ısıtması, soğutması, aydınlatması ve mekanik işleriyle adeta modern bir alışveriş merkezi haline geldiğini belirterek, Büyükkılıç’a teşekkür etti. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Büyükkılıç esnaflarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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İHA

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