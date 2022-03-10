Başkan Büyükkılıç'a 'Başarı ve Onur Ödülü'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Avrupa Birliği Ajansı European ve Yeni Ekonomi Dergisi'nin düzenlediği '40. Yıl Onur Ödülleri' kapsamında 'Başarı ve Onur Ödülü'ne layık görüldü.

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  • 10.03.2022 14:07
  • Güncelleme: 10.03.2022 14:46
Başkan Büyükkılıç'a 'Başarı ve Onur Ödülü'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Avrupa Birliği Ajansı European ve Yeni Ekonomi Dergisi’nin düzenlediği “40. Yıl Onur Ödülleri” kapsamında “Başarı ve Onur Ödülü”ne layık görüldü.

Avrupa Birliği Ajansı European ve Yeni Ekonomi Dergisi’nin 40’ıncı yayın yılı dolayısıyla düzenlediği “40. Yıl Onur Ödülleri” töreni İstanbul’da bir otelde yapıldı. Törende, yerel yönetimler alanında gösterdiği başarı dolayısıyla Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Başarı ve Onur Ödülü” ile ödüllendirildi.

Uçarer Medya Yönetim Kurulu Başkanı Emin Dora Uçarer, Başkan Büyükkılıç adına ödülü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı İbrahim Özçekiç’e takdim etti.

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin’in ilçe belediyeleri kategorisinde ödüllendirildiği gecede ekonomi sektörü ve iş dünyasından 18 kişi ve kurum ödüle layık bulundu.

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İHA

Kayseri Gündem
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