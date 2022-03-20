Başkan Büyükkılıç, 200 belediye başkanına kültür sanat açılımını anlattı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara Kızılcahamam'da düzenlenen AK Parti Kültür Sanat Kongresi'ne katıldı. Başkan Büyükkılıç, kongrede katılımcılara kentteki kültür sanat etkinliklerini, faaliyetleri, projeleri ve yatırımları anlattı.

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  • 20.03.2022 12:15
  • Güncelleme: 20.03.2022 12:21
Başkan Büyükkılıç, 200 belediye başkanına kültür sanat açılımını anlattı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara Kızılcahamam’da düzenlenen AK Parti Kültür Sanat Kongresi’ne katıldı. Başkan Büyükkılıç, kongrede katılımcılara kentteki kültür sanat etkinliklerini, faaliyetleri, projeleri ve yatırımları anlattı.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı, Ar-Ge Başkanlığı ve Çevre Şehircilik ve Kültür Başkanlığı koordinesinde düzenlenen Kültür Sanat Kongresi’ne katılan Başkan Büyükkılıç, ’Etkili Bir Kültür Sanat Sezonu Nasıl Tasarlanır: Başarılı Kültürel İletişim Stratejileri’ üzerine sunum yaptı. AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal’ın başkanlığında geçen oturumda Başkan Büyükkılıç, Kayseri’de kültür sanat alanında yaptıkları projelerden bahsetti. Yaklaşık 200 belediye başkanının katıldığı programda bazı öneri ve yaklaşımlarda da bulunan Büyükkılıç, “Köklü bir medeniyetin mirasçıları olarak büyük bir zenginliğin üzerine doğmuş olmanın eşsiz kıymeti yanında, yarınlara ilişkin büyük bir sorumluluğun bilincini taşımaktayız. Şehirlerin kimliklerini korumasının en nihai şartı olan kültür ve sanat değerlerini, zamanın koşulları ile etki dairesinde tutmak en büyük vazifemizdir” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, 3 gün süren Yerel Yönetimler Kültür Sanat Kongresi’nin çok verimli geçtiğini vurgulayarak, kültür-sanat alanında ortaya koydukları projeleri, eserleri, bugüne ve yarına dair planlamaları istişare yapma imkânı bulduklarını, bu alanda yeni yol haritasını hep birlikte ortaya koyduklarını ifade etti. Büyükkılıç ayrıca kongrede katılımcılara kültür-sanat etkinliklerindeki çalışmalar ile yeni açılımlar konusunda kapsamlı bir sunum da yaptı.

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İHA

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