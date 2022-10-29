Başkan Büyükkılıç, 'Türkiye Yüzyılı' Tanıtım Toplantısına katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyon belgesini açıkladığı Türkiye Yüzyılı Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

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  • 29.10.2022 12:50
  • Güncelleme: 29.10.2022 13:27
Başkan Büyükkılıç, 'Türkiye Yüzyılı' Tanıtım Toplantısına katıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyon belgesini açıkladığı "Türkiye Yüzyılı" Tanıtım Toplantısı’na katıldı.

Ankara Spor Salonu’nda gerçekleşen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyon belgesini açıkladığı AK Parti "Türkiye Yüzyılı" Tanıtım Toplantısı’na, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da katıldı.

Toplantıda hitaplarını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cumhuriyetin yeni yüzyılına güçlü bir başlangıç yapmak istiyoruz. Türkiye Yüzyılı kimlik siyaseti yerine birlik siyasetidir. Kutuplaştırma siyaseti yerine bütünleştirme siyasetini, nefret siyaseti yerine sevgi siyasetini ikame ettirmenin adıdır” diye konuştu. Dijital ekranlarla, muhteşem kareografi gösterilerine sahne olan "Türkiye Yüzyılı" Tanıtım Toplantısı’na katılan Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye Yüzyılı” vizyonunu açıkladığı programında hitaplarını dinledik” dedi.

Büyükkılıç, yeni yüzyılın inşa edildiğini belirterek, “Değerli büyüğümüz, Sayın Cumhurbaşkanımızın da vurguladığı gibi Türkiye Yüzyılı huzurun yüzyılıdır. Türkiye Yüzyılı başarının yüzyılıdır. Türkiye Yüzyılı üretimin yüzyılıdır. Türkiye Yüzyılı iletişimin yüzyılıdır. Türkiye Yüzyılı, şefkatin yüzyılıdır. Türkiye Yüzyılı, gençlerin yüzyılıdır. Türkiye Yüzyılı, istiklalin ve istikbalin yüzyılıdır. Bilimden sağlığa, spordan kültüre, ekonomiden savunma sanayisine kadar birçok alanda yeni yüzyılımızı inşa ediyoruz” diye konuştu.

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İHA

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