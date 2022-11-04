Başkan Büyükkılıç: 'Türkiye'ye örnek olan Engelsiz Yaşam Merkezi'mizde 290 öğrenci ile yüzler gülüyor'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye'nin en donanımlı merkezi konumundaki Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nde 53 personel ve 290 öğrenci ile birbirinden önemli hizmetler yapıldığını belirterek, 'Engelsiz Yaşam Merkezi'mizde 290 öğrenci ile yüzler gülüyor, engeller bir bir aşılıyor' dedi.

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  • 04.11.2022 13:05
  • Güncelleme: 04.11.2022 15:38
Başkan Büyükkılıç: 'Türkiye'ye örnek olan Engelsiz Yaşam Merkezi'mizde 290 öğrenci ile yüzler gülüyor'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye’nin en donanımlı merkezi konumundaki Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’nde 53 personel ve 290 öğrenci ile birbirinden önemli hizmetler yapıldığını belirterek, “Engelsiz Yaşam Merkezi’mizde 290 öğrenci ile yüzler gülüyor, engeller bir bir aşılıyor” dedi.

3 Aralık 2021 tarihindeki Dünya Engelliler Günü’nde eğitim ve öğretime başlayan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever Ali Rıza Özderici ile eşi Besime Özderici işbirliğinde hayata geçirilen Türkiye’nin en donanımlı engelsiz yaşam merkezi Besime Özderici Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde engeller ortadan kaldırılıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada tam donanımlı şekilde yapılan ve ailelerden, öğrencilerden dua alan projeye destek veren hayırsever Özderici ailesine teşekkür etti.

Yaş aralığı olmayan ve tamamen ücretsiz bir şekilde 53 personel ile 290 öğrenciye hizmet verildiğini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi, namı diğer en güzel, en özel tebessümlerin harman olduğu yerdir. Bu merkezimizde ekibimizin tüm çabası ve amacı en çok sevdiklerimiz olan bu özel çocuklarımızı gülümsetebilmektir. Türkiye’ye örnek olan Engelsiz Yaşam Merkezi’mizde 290 öğrenci ile yüzler gülüyor, engeller bir bir aşılıyor” diye konuştu.

Büyükkılıç, asansörlü servis araçlarının yanı sıra ücretsiz 6 servis aracı ile öğrencileri evinden merkeze getirdiklerini, eğitim sonrası da merkezden tekrar evlerine götürdüklerini belirterek, “Merkezimizde oyun terapisi, müzik atölyesi, sera, grup odaları, bireysel eğitim odaları, bahçede parkı, basket sahası gibi özel alanlarımız mevcuttur. Ayrıca, fizyoterapi odaları son teknolojik aletler ile donatıldı, birçok bedensel engelli çocuk grubun hizmet veriyor” ifadelerini kullandı.

Dil ve konuşma terapisi eğitimlerinin çok yoğun ilgi gördüğünün altını çizen Başkan Büyükkılıç, uygulama evinde ise özel öğrencilerin mutfağa girip, poğaça, kek ve mantı gibi yemekler yaptıklarını söyledi. Başkan Büyükkılıç Bu merkez sayesinde yürümeye başlayan çocukların olduğunu, öğrencilerin ailelerinden merkez ile ilgili olumlu ve memnuniyet verici geri dönüşler almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Merkezimiz, Türkiye genelinde de büyük yankı uyandırdı. Sadece merkez içerisinde değil, ayrıca Kayseri genelinde de farkındalık oluşturan etkinliklerimizi düzenleyerek, özel gereksinimli öğrencilerimizin daha iyi anlaşılması için çaba gösteriyoruz” dedi.

Büyükkılıç, Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’nde öğrenciler için hidroterapi ve normal havuzların da yakın zamanda hayata geçeceğini söyledi.

8 bin 700 metrekare proje alanı olan ve Erciyes Üniversitesi karşısında hayata geçirilen Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’nin bina zemin kat oturum alanı ve toplam kapalı inşaat alanı 3 bin 200 metrekareden oluşuyor. Merkezde, farklı yaş grupları ve yaş aralıkları düşünülerek, 3 ayrı eğitim bloğu tasarlandı. Eğitim blokları, ana kütleden, mental engellilerin ve farklı yaş gruplarının birbirine zarar vermesini engellemek amacıyla kontrollü güvenlik kapısı ile ayrıldı. Her bir eğitim bloğu içerisinde; bireysel eğitim odaları, grup eğitim odaları, günlük hayata uyum sağlamayı öğrenebildikleri yaşam evleri, atölyeleri, teneffüshaneleri, öğrenci giyinme ve temizlik odası, eğitmen odası ve bay-bayan engelli wc yer alıyor. Proje bünyesinde, 11 adet grup eğitim odası, 3 adet atölye, 3 adet yaşam evi, 8 adet bireysel eğitim odası, 3 adet eğitmen odası, çok amaçlı salon, yemekhane, yönetim ofisleri ve ıslak hacim grupları bulunuyor. Ayrıca çevre düzenlenmesi çerçevesinde, her eğitim bloğuna hizmet veren, 3 ayrı oyun alanı ve bahçesi, sera ve bahçesi alanı, açık spor sahası, kum havuzu gibi destekleyici fonksiyonlar da yer alıyor.

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İHA

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