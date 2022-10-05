Başkan Büyükkılıç: 'Tramvay hattına 120 bin adet fidan dikiyoruz'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yapımı tüm hızıyla devam eden Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilyakent Raylı Sistem Hattı'ndaki çalışmaları inceledi. Başkan Büyükkılıç, yeşili önemseyen yaklaşım ile tramvay hattına 120 bin adet fidan dikimi yapıldığını söyledi.

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  • 05.10.2022 12:37
  • Güncelleme: 05.10.2022 13:08
Başkan Büyükkılıç: 'Tramvay hattına 120 bin adet fidan dikiyoruz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yapımı tüm hızıyla devam eden Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilyakent Raylı Sistem Hattı’ndaki çalışmaları inceledi. Başkan Büyükkılıç, yeşili önemseyen yaklaşım ile tramvay hattına 120 bin adet fidan dikimi yapıldığını söyledi.

Yapımı hummalı şekilde devam eden Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilyakent Raylı Sistem Hattı ve çevre düzenlemesi ile ilgili çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yetkililerden son durum hakkında bilgiler aldı. Kayseri’nin rahat, konforlu ve güzel bir ulaşım imkânına kavuşması için gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilyakent Raylı Sistem Hattı çalışmalarının hummalı şekilde devam ettiğini vurguladı.

Büyükkılıç, hatların yapımı ve imalatının yanı sıra çevre düzenlemesi ile yeşili önemseyen yaklaşım sergilediklerini vurgulayarak, tramvay hattına günlük bin 500 adet ligüstrüm kurt bağı çit bitkisi fidanı dikildiğini, toplam 120 bin adet fidana tamamlanacağını ifade etti.

Çalışmalarında çevreci ve yeşili önemseyen yaklaşımda olduklarını belirten Başkan Büyükkılıç, “Bu çalışmalarımızda, çevre düzeniyle, diğer yapılacak çalışmalar ile Allah’ın izniyle yakın zamanda buradaki hattımız aktif olarak faaliyete geçecek. Kayseri’de Talas bölgemizdeki hattımız ve Tınaztepe bölgemizdeki hattımızın da eklenmesiyle yaklaşık 48 kilometreye ulaşan konforlu bir tramvay hattımız ortaya çıkacak. Kayseri’mizin ulaşımı daha da rahatlatmış olacak” dedi.

Büyükkılıç, raylı sistem hatları çalışmasında başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Başkan Büyükkılıç’a inceleme esnasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal ve daire başkanları ile yüklenici firma yetkilileri de eşlik etti.

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İHA

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