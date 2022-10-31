Başkan Büyükkılıç: 'Tasarruf da bir yatırımdır'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Dünya Tasarruf Günü’nde tutum, tasarrufa ve israf konularına dikkat çekerek; “Tasarruf da bir yatırım türüdür. Yatırım konularımızdan birisi de tasarruftur. Büyükşehir Belediyesi olarak her konuda tasarrufu benimsedik” dedi.

Kayseri’nin tasarruf konusunda adından söz ettirdiğine işaret eden ve Büyükşehir Belediyesi olarak halkın bu yaklaşımına layık hizmetleri tasarruf ile gerçekleştirdiklerini dile getiren Başkan Büyükkılıç, 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü’nde farkındalık oluşturan tasarruf yatırımlarından bahsetti. Büyükkılıç, yürütülen hizmetlerde tutum ve tasarrufu da hedeflediklerini belirterek; “Adeta yatırım konularımızdan birisi de tasarruftur. Cumhurbaşkanlığımızın enerji tasarrufu ile ilgili 2023 hedeflerini içeren genelgesi doğrultusunda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Teknik İşler Koordinatörlüğü tarafından bir dizi yapılan çalışmalarda tasarruf genelgesine tam uyum sağladık. Çalışmalar pek çok alanda otomasyona geçerek, cihazların bakım ve onarımlarını gerçekleştirdik. Çalışmalar içerisinde Büyükşehir Belediyesi’nin bütün tesisleri ile Büyükşehir iştiraklerinin tesislerinde mekanik ve elektronik cihazların bakım ile onarımlarını yaptık. Bakım ve onarımı yapılan klima, kombi, kazanlar, jeneratörler, sirkülasyon pompaları, klima santralleri ve havuz sistemlerinde otomasyona geçtik. Diğer taraftan tüm tesislerde ve şirket binalarında LED aydınlatmaya dönüşüm sağladık. Yapılan bütün bu çalışmalar sonucunda önemli oranda enerji tasarrufu elde ettik” mesajı verdi. Başkan Büyükkılıç, Kayseri’de akıllı şehircilik konusunda da büyük bir mesafe aldıklarını ve akıllı şehir uygulamaları sayesinde de tasarrufa geçtiklerini ifade ederek şunları söyledi;

“Akıllı Şehir uygulamaları şehrin birçok noktasında otomasyonu sağlayarak hizmetlerin hızlı, etkin ve tutumlu bir şekilde yürütülmesine olanak tanıyor. Bu çerçevede Kayseri’mizde pek çok konuda akıllı şehir uygulaması mevcut. Kayseri’de yeşil alanlarda otomasyon şekilde gece sulama yapılmakta, bu sayede güneşli saatlerde suyun buharlaşmadan kaynaklanan su kayıpları önlenmekte ve yeşil verimi de arttırılmakta. Diğer bir Akıllı Şehir uygulaması olan ‘Akıllı Kavşak’ uygulaması sayesinde ise kavşaklara yerleştirilen sensörler ile otomatik sayımlar yapılarak araçların daha fazla olduğu yola verilecek geçiş üstünlüğü otomatik olarak belirleniyor. Böylece araç sayısının fazla olduğu geçişlerde gereksiz beklemelerin önüne geçilmiş, trafik yoğunluğu azaltılarak araçların yakıt tasarrufuna katkıda bulunulmuş, şehirdeki araçların sera gazı emisyonu oranı en aza indirilmiş oluyor. Ayrıca Akıllı Şehir uygulamalarından olan ‘Akıllı Aydınlatma’ sistemi çerçevesinde şehrin birçok yerinde akıllı aydınlatma ile LED lamba kullanılarak yüzde 50’lere varan tasarruf sağlanıyor.”

Ulaşım konusunda da özellikle şehir içi otobüs toplu taşımaya ilişkin çeşitli planlamalar ile uygulamalar gerçekleştirerek yakıt tasarrufu ile karbon salınımını azaltılarak çevreye de katkı sağladıklarını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, toplu taşımadaki elektrikli otobüslerin, gerek çevre kirliliğini gidermeye gerekse maliyetleri düşürerek tasarruf sağlamaya büyük katkıda bulunduğunu belirtti. Su tasarrufunda da kayıp ve kaçakları önlemek için tasarrufta bulunduklarını ifade eden Büyükkılıç, Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından kent genelinde hayata geçirilen İzole Alt Bölge (DMA) projesi sayesinde su tasarrufu da yapıldığını kaydetti.

Diğer taraftan Türkiye’ye örnek olan bitkisel atıklardan gübre üretme projesi ile atılan bitkisel ürünleri gübreye ve tasarrufa dönüştürdüklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Park, bahçe ve refüjlerde toplanan tonlarca bitkisel atık, kompost tesislerinde işlendi ve gübre olarak kullanılmaya başlandı. Bu çalışmalar ile 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü’nü kutluyor, bol tasarruflu ve verimli günler diliyorum” diye konuştu.