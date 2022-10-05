Başkan Büyükkılıç 'Tam Bana Göre Festivali'ne katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenen ‘Tam Bana Göre Festivali’ne katıldı. Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ait bilim, turizm, spor, gastronomi, kültür ve sanat gibi çeşitli alanlardaki stantları gezerek ziyaretçilerle buluştu.

Başkent Millet Bahçesi’nde Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından “Tam Bana Göre Festival” sloganıyla gençlere yönelik olarak düzenlenen festivalde Kayseri Büyükşehir Belediyesi standı yoğun ilgi görürken, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da festivale katıldı. Başkan Büyükkılıç, standı ziyaret eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e Kayseri’nin ünlü pastırmasını ikram etti. Pastırma doğrayıp, ziyaretçilere ikram eden Büyükkılıç’a ilçe belediye başkanının yanı sıra daire başkanları ve ilgili müdürler de eşlik ediyor. İkincisi 5-9 Ekim’de Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenen Tam Bana Göre Festivali’nde Kayseri Büyükşehir Belediyesi de stantlarıyla boy gösteriyor. Kayseri’yi tüm yönleriyle tanıtacak olan Büyükşehir Belediyesi, KAYMEK, KAYTUR, Erciyes A.Ş. Bilim Merkezi ve Spor A.Ş. gibi birimleriyle, Ankaralı gençlerle buluşuyor.

Ayrıca KAYMEK A.Ş.’nin özel ve anlamlı projelerinden ‘Bir Selçuklu Sarayı; Keykubadiye Sergisi de Tam Bana Göre Festivali’nde sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. Sergide, KAYMEK tarafından hazırlanan takı tasarım eserleri yer alıyor. Spor A.Ş. de ziyaretçilerine sporla eğlenceli zaman geçirme imkânı sunarken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi stantlarında, akıl oyunları, ebru, robotik kodlama, fotoğraf çekimi gibi çeşitli etkinlik stantlarının yanı sıra Kayseri’nin ünlü pastırması ve diğer lezzetleri katılımcılara ikram ediliyor.

Renkli görüntülere sahne olan festivalde, Kayseri Büyükşehir Belediyesi standı, 5 gün boyunca konuklarını ağırlamaya devam edecek.BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ, TAM BANA GÖRE FESTİVALİ’NE KATILDI

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenen ‘Tam Bana Göre Festivali’ne katıldı. Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ait bilim, turizm, spor, gastronomi, kültür ve sanat gibi çeşitli alanlardaki stantları gezerek ziyaretçilerle buluştu.

Başkent Millet Bahçesi’nde Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından “Tam Bana Göre Festival” sloganıyla gençlere yönelik olarak düzenlenen festivalde Kayseri Büyükşehir Belediyesi standı yoğun ilgi görürken, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da festivale katıldı.

Başkan Büyükkılıç, standı ziyaret eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e Kayseri’nin ünlü pastırmasını ikram etti. Pastırma doğrayıp, ziyaretçilere ikram eden Büyükkılıç’a ilçe belediye başkanının yanı sıra daire başkanları ve ilgili müdürler de eşlik ediyor.

İkincisi 5-9 Ekim’de Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenen Tam Bana Göre Festivali’nde Kayseri Büyükşehir Belediyesi de stantlarıyla boy gösteriyor.

Kayseri’yi tüm yönleriyle tanıtacak olan Büyükşehir Belediyesi, KAYMEK, KAYTUR, Erciyes A.Ş. Bilim Merkezi ve Spor A.Ş. gibi birimleriyle, Ankaralı gençlerle buluşuyor.

Ayrıca KAYMEK A.Ş.’nin özel ve anlamlı projelerinden ‘Bir Selçuklu Sarayı; Keykubadiye Sergisi de Tam Bana Göre Festivali’nde sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. Sergide, KAYMEK tarafından hazırlanan takı tasarım eserleri yer alıyor.

Spor A.Ş. de ziyaretçilerine sporla eğlenceli zaman geçirme imkânı sunarken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi stantlarında, akıl oyunları, ebru, robotik kodlama, fotoğraf çekimi gibi çeşitli etkinlik stantlarının yanı sıra Kayseri’nin ünlü pastırması ve diğer lezzetleri katılımcılara ikram ediliyor.

Renkli görüntülere sahne olan festivalde, Kayseri Büyükşehir Belediyesi standı, 5 gün boyunca konuklarını ağırlamaya devam edecek.