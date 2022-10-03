Başkan Büyükkılıç: 'T2 tramvay hattı yeniden hizmete açıldı'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet Meydanı-Cemil Baba Tramvay Hattı bağlantı çalışmalarının tamamlanarak yeniden hizmete açıldığını duyurdu.

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  • 03.10.2022 15:18
  • Güncelleme: 03.10.2022 16:10
Başkan Büyükkılıç: 'T2 tramvay hattı yeniden hizmete açıldı'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet Meydanı-Cemil Baba Tramvay Hattı bağlantı çalışmalarının tamamlanarak yeniden hizmete açıldığını duyurdu.

Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, yapımı süren Talas Anayurt-Cumhuriyet Meydanı tramvay hattının önemli bir aşamasını oluşturan Cumhuriyet Meydanı-Cemil Baba Tramvay Hattı’na entegrasyon çalışmalarının tamamlandığını ve tramvayların hizmet vermeye başladığını ifade etti. 5.5 kilometrelik Talas Anayurt Tramvay Hattı projesinde önemli bir dönüm noktası olması nedeniyle entegrasyon çalışmasının titizlikle yürütüldüğünü kaydeden Büyükkılıç, “Talas’ımızın ulaşımını rahatlatacak ve daha konforlu ve güvenli hale getirecek olan 5.5 kilometrelik Talas Anayurt Tramvay Hattı projesinde adeta önemli bir dönüm noktası niteliğindeki Cumhuriyet Meydanı-Cemil Baba tramvay hattına entegrasyon çalışmalarımız titizlikle ve gayretle yürütülerek tamamlandı. Bu sayede de bir süre kesintiye uğrayan tramvay ulaşımımız da yeniden başlamış oldu. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu. Kayserili vatandaşlara güvenli ve konforlu bir şekilde daha geniş bir ulaşım hizmeti sunmak için entegrasyon çalışmalarında hoş görülü yaklaşım sergileyen vatandaşlara teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, açıklamasında şunlara yer verdi;

“Kayserili hemşehrilerimize güvenli ve konforlu bir şekilde daha geniş bir ulaşım hizmeti sunmak amacıyla başlattığımız ancak ulaşımı bir süre aksatan entegrasyon çalışmalarımıza hoş görü ile yaklaşan ve bunun bir zorunluluktan kaynaklandığını gören vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu zamana kadar hali hazırda ulaşım hizmeti veren Cumhuriyet Meydanı-Cemil Baba Tramvay Hattı, bu hizmeti sağlıklı bir şekilde sürdürsün diye muntazam bir demiryolu ağı inşa etmiş ve ulaşımı devamlı surette sağlamıştık. Sonradan ulaşım ağını genişletmek için bu hat da dâhil olunca haliyle hatların entegrasyonu kaçınılmaz oldu. Nihayetinde yine kadirşinas vatandaşlarımız için yapılan çalışmalarımızda daha konforlu, daha güvenli ve hızlı ulaşımın imkânlarından iyi günlerde faydalanmalarını temenni ediyorum.”

Söz konusu süreç içerisinde ulaşımı kısıtlanan T2 tramvay hattı için alternatif olarak hizmete başlayan 019 hat kodlu otobüs seferlerine T2 tramvay hattının ulaşım hizmetlerine başlaması nedeniyle son verildi.

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İHA

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