Başkan Büyükkılıç: 'Paleontolojinin tarihini yeniden yazacağız'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, çalışmaları devam eden 17 milyon TL maliyetli Paleontoloji Müzesi projesi ile tarihi mirası ve doğal güzellikleriyle açık hava müzesi konumundaki Kayseri'ye çok değerli bir müze daha kazandırılacağını belirterek, 'Paleontolojinin tarihini yeniden yazacağız' dedi.

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  • 04.03.2022 12:14
  • Güncelleme: 04.03.2022 12:20
Başkan Büyükkılıç: 'Paleontolojinin tarihini yeniden yazacağız'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, çalışmaları devam eden 17 milyon TL maliyetli Paleontoloji Müzesi projesi ile tarihi mirası ve doğal güzellikleriyle açık hava müzesi konumundaki Kayseri’ye çok değerli bir müze daha kazandırılacağını belirterek, “Paleontolojinin tarihini yeniden yazacağız” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentin ‘Müzeler Şehri Kayseri’ olarak anılması için çalışmalarını sürdürüyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl Ağustos ayında temeli atılan ve dünyada eşi benzeri bulunmayan 7.5 milyon yıllık fosillerin sergileneceği Paleontoloji Müzesi projesinde inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Başkan Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, Kayseri’deki tarihi değerleri sergilemek ve bilimin yeniden Kayseri bağlamında gözden geçirilmesini sağlamak için girişimlerde bulunduklarını ifade ederek, yapımı devam eden yaklaşık 17 milyon TL maliyetli Paleontoloji Müzesi hakkında bilgiler verdi. Kayseri’nin paleontoloji ve doğa tarihi açısından çok önemli bir merkez olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, “Filler, zürafalar, gergedanlar nerde yaşıyor, ormanlarda yaşıyor. Demek ki Kayseri geçmiş yıllarda baştan başa bir ormanlar diyarıymış. Böyle olunca bu fosiller 7.5 milyon yıl önce yaşamış, bilim adamları söylüyor, biz söylemiyoruz. Kayseri’mizin Kızılırmak bölgesinde, Yamula Barajı bölgesinde ortaya çıktı ama hemen ileride Ağırnas-Barsama bölgesinde de yine mevcut. Demek ki bu havzada da var. Burası Koramaz Vadisi diye biliniyor, Koramaz Vadisi şu anda UNESCO’nun geçici miras listesine girmiş durumda” dedi. Açıklamasında, paleontolojinin tarihini yeniden yazacaklarını dile getiren Büyükkılıç, şunları söyledi;

“Yapılan kazı çalışmalarında Yamula Barajı kıyısında 2019 yılında bulunan ve Finlandiyalı bir uzman tarafından incelenen Choerolophodon Pentelici’ye ait tam kafatası fosili de, dünyada tek örnek olarak literatüre geçmişti. Paleontoloji ve jeoloji konusunda adeta bir müze oluşturarak bilimin yeniden Kayseri bağlamında gözden geçirilmesini sağlamak için çalışıyoruz. Müze çalışmalarımız devam ediyor, dijitalize bir şekilde de paleontolojinin inşallah tarihini yeniden yazacağız.”

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’yi uluslararası boyutta tanıtmaya vesile olacaklarını belirterek, “Kayseri’mizi bilimde, sporda, kültürde, şehir turizminde bir dünya şehri olması için gayret gösteriyoruz. Kayseri’yi müzeler şehir yapacağız bu manada. En az 10 müzemiz olacak şu andaki müzelerle beraber. Bu çalışmamızı da devam ettiriyoruz” ifadelerini kullandı.

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İHA

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