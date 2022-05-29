Başkan Büyükkılıç: 'Oruçreis Projemizin yüzde 50'si tamamlandı'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) işbirliğinde yürütülen 200 milyon TL'lik 572 konutluk Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi'nin tüm hızıyla sürdüğünü, inşaatların tamamlanma seviyesinin yüzde 50'ye ulaştığını söyledi.

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  • 29.05.2022 12:33
  • Güncelleme: 29.05.2022 15:14
Başkan Büyükkılıç: 'Oruçreis Projemizin yüzde 50'si tamamlandı'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) işbirliğinde yürütülen 200 milyon TL’lik 572 konutluk Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi’nin tüm hızıyla sürdüğünü, inşaatların tamamlanma seviyesinin yüzde 50’ye ulaştığını söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde yapımına başlanan, Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi hızla yükseliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yaptığı açıklamada, tatlı ve güzel bir heyecan yaşanacağını ifade ederek, “Kayserimizin çehresini değiştirerek güvenli, konforlu ve huzurlu yaşam ortamları sunacak, kentsel dönüşüm projelerimizden biri olan Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projemiz sorunsuz bir şekilde devam etmektedir” dedi. Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü, Oruçreis Mahallesi’nde yaklaşık 360 bin metrekarelik alanda yapılan kentsel dönüşüm projesi içerisinde uzlaşma görüşmeleri sonucunda 572 adet konutun sözleşmesinin imzalandığını, kura çekilişi ile hak sahiplerinin dairelerinin belirlendiğini dile getirdi. İnşaatı hızla yükselen projede, inşaatların tamamlanma seviyesinin yüzde 50’ye ulaştığını vurgulayan Büyükkılıç, “TOKİ tarafından yapımı devam eden 572 adet konutun bulunduğu 25 bloğun tamamının temeli atılmıştır. İnşaatların tamamlanma seviyesi yüzde 50’ye ulaştı. Proje çerçevesinde caminin ve ticaret alanlarının da yapımı devam etmektedir” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, proje tamamlandığında hak sahiplerine yeşil alanları, sosyal donatıları ile birlikte ferah, yaşanabilir konutların tesliminin yapılacağını sözlerine ekledi.

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İHA

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