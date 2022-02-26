Başkan Büyükkılıç: 'Miraç gecesinin bereketini ömrümüze yayalım'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı. Büyükkılıç mesajında, 'Miraç gecesinin bereketini ve güzelliğini ömrümüze yayalım. Ülkemizin ve tüm İslam Âlemi'nin Miraç Kandili mübarek olsun' dedi.

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  • 26.02.2022 13:39
  • Güncelleme: 26.02.2022 22:21
Başkan Büyükkılıç: 'Miraç gecesinin bereketini ömrümüze yayalım'
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı. Büyükkılıç mesajında, “Miraç gecesinin bereketini ve güzelliğini ömrümüze yayalım. Ülkemizin ve tüm İslam Âlemi’nin Miraç Kandili mübarek olsun” dedi.

Başkan Büyükkılıç, mesajında Miraç Kandili’ni idrak edecek olmanın huzur ve mutluluğu içerisinde olduklarını belirterek, “Peygamber Efendimiz’in (S.A.V), hiçbir kulun ulaşamayacağı manevi âlemlere ulaştığı ve her yıl Miraç Kandili olarak idrak ettiğimiz bu gecenin, insani değerlerin yükselişine vesile olmasını temenni ediyorum” dedi. Miraç Kandili’nin İslam âlemi için önemine işaret eden Büyükkılıç, “Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V.) miraçın gerçekleştiği gecede müminlere namaz hediye edildi, namazımız miraç gecesinde farz kılındı. Bu gece Cenab-ı Allah, Hazreti Muhammed(S.A.V.)’e insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan on iki emir vahyetti. Miracın bir diğer hediyesi ise “Âmenerrasulü” diye başlayan Bakara suresinin son iki ayeti oldu. Bizler de Miraç Kandili’nin gündüzü ve gecesini bu şuurla dolu dolu geçirerek, Miraç gecesinin bereketini ve güzelliğini ömrümüze yayalım inşallah” ifadelerini kullandı. Miraç Kandili’nin feyzinden, bereketinden nasiplenerek edilen tüm duaların kabul olması temennisinde bulanan Büyükkılıç mesajına şöyle devam etti;

“Duamız odur ki; Miraç Kandili şehrimiz, ülkemiz ve tüm insanlık için hayırlara, güzelliklere ve berekete vesile olsun. İnsanlık olarak, hiçbir insanın, hiçbir canlının savaşlardan, doğal afetlerden, terörden zarar görmediği bir dünyada, kardeşçe, birlik, beraberlik içerisinde yaşamayı başaralım. Bu duygu ve düşüncelerle başta hemşerilerim olmak üzere, ülkemizin ve tüm İslam Âlemi’nin Miraç Kandili’ni tebrik ediyorum.”

İHA

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