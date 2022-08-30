Başkan Büyükkılıç, 'Kültepe Müzesi' projesini hayata geçiriyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, '150. Yılda 150 Proje' çerçevesinde Kayseri'yi 'Müzeler Şehri' yapma yönündeki çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirterek, kayadan oyma yapılacak Kültepe Müzesi için ihaleye çıkılacağını söyledi.

PAYLAŞ
  • 30.08.2022 12:52
  • Güncelleme: 31.08.2022 09:34
Başkan Büyükkılıç, 'Kültepe Müzesi' projesini hayata geçiriyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “150. Yılda 150 Proje” çerçevesinde Kayseri’yi “Müzeler Şehri” yapma yönündeki çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirterek, kayadan oyma yapılacak Kültepe Müzesi için ihaleye çıkılacağını söyledi.

Medeniyetler şehri Kayseri’de tarihe sahip çıkan Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç önderliğinde kentin tarihi ve kültürel mirasına, Kültepe Kaniş Karum’dan başlayarak 6 bin yıllık köklü geçmişine yakışacak bir proje olan Kültepe Müzesi’ni hayata geçirecek. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı’nca Kültepe Müzesi Yapım işi için ihale yapılacak.

Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, şehrin çok önemli değerlerinden Kültepe- Kaniş Karum için kayadan oyma müze projesinin hazırlandığını ve 31 Ağustos’ta ihalesinin yapılacağını açıkladı. Bağpınar Mahallesi’nde Kültepe Müzesi Yapım İşi için açık ihale usulü ihale yapılacağını duyuran Büyükkılıç, kaya oyma, yüzey düzeltme, nakliye, kaya açma, duvar örme, sıva ve baca açma niteliği ve türü gibi işlerin yer alacağı ihale için tekliflerin 31 Ağustos saat 14.00’e kadar EKAP üzerinden alınacağını söyledi.

Anadolu tarihinin önemli bir kısmının yazıldığı merkez olan Kayseri’nin “Müzeler Şehri” olarak anılması için emin adımlarla ilerleyen Başkan Büyükkılıç, Kültepe-Kaniş-Karum bölgelerindeki kazı çalışmalarının devam ettiğini, burada çıkan eserler için yapılacak olan Kültepe Müzesi Projesi ile birlikte müze tamamlandığında yerin altındaki kültürel birikimin burada sergileneceğini kaydetti.

Başkan Büyükkılıç, tek bir kazıya ait buluntuların sergilendiği tek müze özelliği taşıyan bu projenin kayadan oyma yapısıyla şehre değer katacağını vurgulayarak, “Kayseri’miz açık hava müzesi niteliğinde, her köşesi ayrı bir tarih kokuyor. 70 yıldır Kültepe’de kazı çalışmaları sürüyor. Kültepe Kaniş Karum’dan çıkan tablet şeklindeki çek, senet, değişik ticari anlaşmalarla ilgili eserleri bu yapacağımız müzemizde sergileyeceğiz. Müzemiz, kayadan oyma bir müze olacak. Kayseri’ye bir yenilik katacak ve aynı zamanda Türkiye’de görseli ve uygulamasıyla kendisinden söz ettirecek önemli bir müze olacak” diye konuştu.

Öte yandan, Başkan Büyükkılıç, tarihi Kayseri Kalesi içerisindeki müzede, Eski Kaniş Eserlerinin Restorasyonu ve Tanıtımı için Sürdürülebilir Türk-İtalyan ve Yunan Ortak Projesi çerçevesinde düzenlenen ‘Tarih ve Endemik Bitkiler Buluşuyor/Kültepe-Kaniş Eserleri ve Endemik Bitki Türleri Sergisi ile yine UNESCO dünya belleğinde yer alan Kültepe tabletlerinin, 21 usta sanatçı ve 30’a yakın genç sanatçı tarafından özgün anlatım biçimiyle yorumlanmasıyla oluşturulan 50’ye yakın eserin yer aldığı Bellek Kültepe Sergisi’nin de gezilebileceğini sözlerine ekledi.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Türkiye Yazarlar Birliği 'Kale İçi Sohbetleri' Sona Erdi

Türkiye Yazarlar Birliği 'Kale İçi Sohbetleri' Sona Erdi

450 bin TL'lik iş makinesini çalan 2 şahıs yakalandı

450 bin TL'lik iş makinesini çalan 2 şahıs yakalandı

Kocasinan'da çocuklar yaz tatilinde hem öğrendi hem de doyasıya eğlendi

Kocasinan'da çocuklar yaz tatilinde hem öğrendi hem de doyasıya eğlendi

Kazada hayatını kaybeden kız kardeşler toprağa verildi

Kazada hayatını kaybeden kız kardeşler toprağa verildi

İbadethaneden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

İbadethaneden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Başıboş köpekler korku salıyor

Başıboş köpekler korku salıyor

Çok Okunanlar
1
Pınarbaşı yolunda kaza: 1 ölü 4 yaralı

Pınarbaşı yolunda kaza: 1 ölü 4 yaralı

2
Buğdaylı mahallesinde cinayet

Buğdaylı mahallesinde cinayet

3
İldem parkında cinayet

İldem parkında cinayet

4
KAYSERİ GEZİ REHBERİ… İncesu Marina nerededir ve nasıl gidilir?

KAYSERİ GEZİ REHBERİ… İncesu Marina nerededir ve nasıl gidilir?

5
Erciyes Üniversitesi'nde Öğrencilikten Rektör Adaylığına Bir Başarı Hikayesi

Erciyes Üniversitesi'nde Öğrencilikten Rektör Adaylığına Bir Başarı Hikayesi

6
Üniversite harç ücretlerine yüzde 36 zam

Üniversite harç ücretlerine yüzde 36 zam

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Melikgazi'de Nurettin-Naciye Setenci Aile Sağlığı Merkezi'nin temeli atılacak

Melikgazi'de Nurettin-Naciye Setenci Aile Sağlığı Merkezi'nin temeli atılacak

Talas'ta 'onarım timleri' işbaşında

Talas'ta 'onarım timleri' işbaşında

DAHA FAZLA
Başkan Büyükkılıç: 'İşverenle iş arayanı buluşturduk, 2 bin 176 kişiye iş imkânı sunduk'

Başkan Büyükkılıç: 'İşverenle iş arayanı buluşturduk, 2 bin 176 kişiye iş imkânı sunduk'

Kayseri'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu yapıldı

Kayseri'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu yapıldı

Bastonlu hırsız güvenlik kameralarına yakalandı

Bastonlu hırsız güvenlik kameralarına yakalandı

Kocasinan Belediyesi'nden şehit ve gazi çocuklarına jest

Kocasinan Belediyesi'nden şehit ve gazi çocuklarına jest

Kayserispor, Fenerbahçe maçına hazırlanıyor

Kayserispor, Fenerbahçe maçına hazırlanıyor