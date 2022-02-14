Başkan Büyükkılıç: 'Kış şartlarından etkilenen yolları onarıyoruz'

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, olumsuz kış şartlarından etkilenen ve bozulan yolları onararak vatandaşların konfor ve güvenliğini sağlamaya devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 'Yeni hizmetleri hayata geçirirken kış şartlarından etkilenen ve zamanla yıpranan yolların bakım onarımını da yapmayı ihmal etmiyoruz' dedi.

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  • 14.02.2022 12:02
  • Güncelleme: 14.02.2022 12:18
Başkan Büyükkılıç: 'Kış şartlarından etkilenen yolları onarıyoruz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, olumsuz kış şartlarından etkilenen ve bozulan yolları onararak vatandaşların konfor ve güvenliğini sağlamaya devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Yeni hizmetleri hayata geçirirken kış şartlarından etkilenen ve zamanla yıpranan yolların bakım onarımını da yapmayı ihmal etmiyoruz” dedi.

Şehir yollarındaki konfor ve güvenliği sağlamak adına yeni yollar, alt ve üst geçitler inşa eden Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan da hasar gören mevcut yollarda bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Mesai kavramı gözetmeksizin faaliyet gösteren Büyükşehir ekiplerinin çalışmalarında iş bitmeden mesai bitmiyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol bakım ve onarım faaliyetleri, ağır kış şartlarından hasar gören yollarda devam ediyor. Bu kapsamda çevre yolda ve şehrin diğer noktalarında gerçekleştirilen çalışmalar ile yollar daha konforlu ve güvenli hale getiriliyor. Kayseri’nin ulaşım konusunda Türkiye’de her zaman örnek gösterilen bir il olmasını hedeflediklerini vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Kayseri’mizde ulaşımın konforlu, güvenli ve sistemli bir şekilde sağlanabilmesi için proje ve yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Yeni hizmetleri hayata geçirirken kış şartlarından etkilenen ve zamanla yıpranan yolların bakım onarımını da yapmayı ihmal etmiyoruz. Kış şartlarından etkilenerek bozulan, trafikte tehlike arz edebilecek duruma gelen yolları onarıyoruz. Kayseri ulaşım konusunda örnek gösterilen bir şehir olmuştur ve hedefimiz Kayseri’nin ulaşım konusunda, Türkiye’de her zaman rol model gösterilen bir şehir olmasıdır” diye konuştu.

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İHA

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