Başkan Büyükkılıç: 'Günümüze güzellik katan hemşehrilerime teşekkür ediyorum'

Kayseri, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın ’150. Yılda 150 Proje’ çerçevesinde yer alan ve 21 kilometre ile 10 kilometre etaplarına 7 bin 150 kayıtlı sporcunun katıldığı Erciyes temalı Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu’na ev sahipliği yaparken, Başkan Büyükkılıç, tüm Kayseri’ye teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından kentte ikinci kez düzenlenen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu, sadece Kayseri’de değil, tüm Türkiye’de ve dünyada büyük yankı uyandırdı. Ülkenin dört bir yanından sporcuların katıldığı Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu, 21 kilometre ile 10 kilometre etaplar dışında halk koşusu ile vatandaşlardan büyük ilgi gördü. 10 kilometre kategorisinde toplam bin 150 sporcu, 21 kilometre kategorisinde ise 500 sporcu koşarken, halk koşusuna 5 bin 500 sporcunun koşusu kayıtlara geçti. Ülke genelinde 30 farklı şehirden sporcular ve 15 ülkeden 250 yabancı koşucu maratona katılım sağlarken, toplam 7 bin 150 sporcu maratonda ter döktü. Tüm ödül kazanan ve farklı kategorilerde dereceye giren isimler, www.kayseriyarimaratonu.com internet adresinde canlı sonuçlar listesinde açıklandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ikincisini gerçekleştirdiği Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu çerçevesinde minikleri de unutmayarak renkli bir etkinliğe imza attı. ‘Maratona Minik Bir Adım’ sloganıyla gerçekleştirilen ve 7-15 yaş arası çocukların katıldığı Çocuk Maratonu, miniklerin tatlı rekabetine sahne oldu. Çocuk Maratonu öncesi Spor A.Ş. eğitmenleri tarafından düzenlenen etkinliklerde eğlenceli vakit geçiren minikler, 8 Ekim Cumartesi saat 14.00’te startı verilen 600 metrelik parkurda kıyasıya yarıştı. Maratonda minkleri yalnız bırakmayan aileleri ise heyecan dolu o anları cep telefonlarıyla kayıt altına aldı. Maraton sonunda Büyükşehir Spor A.Ş. tarafından tüm çocuklara madalya takdim edildi. Ticaretin, sanayinin ve gastronominin merkezi Kayseri’yi sporun da merkezi haline getiren Başkan Büyükkılıç’ın “150. Yılda 150 Proje”si çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından düzenlenen maraton renkli görüntülere sahne olurken, Başkan Büyükkılıç, 400 bin TL’ye yakın para ödüllü dağıtılan yarı maratonda tüm katılımcılara ve Kayserililere ev sahipliğinden dolayı teşekkür etti.

Büyükkılıç, spor şehri Kayseri’de yine muhteşem bir maraton gerçekleştirdiklerini ifade ederek; “Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu’na katılan vatandaşlarımızla çok keyifli bir etkinlik gerçekleştirdik. Maratonumuza katılarak günümüze güzellik katan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Yaş sınırı olmaksızın tüm vatandaşlarımızın keyifle iştirak ettiği Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu’nda gerçekten çok eğlendik” dedi. En büyük teşekkürü Kayserililere sunan Başkan Büyükkılıç, “Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu’nda dereceye giren sporcularımıza ödüllerini verdik. Bu keyifli organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ama en büyük teşekkür ve takdiri katılımlarıyla bizleri onurlandıran vatandaşlarımıza sunuyorum” diye konuştu. Resmi kayıtlara göre 7 bin 150 katılımın olduğunu söyleyen Büyükkılıç, “Kayıt yaptıran 7 bin 150 sporcumuz var. Ancak katılım tarihinin bitiminden sonra halk koşusuna yoğun talep gelmişti. Bunun üzerine kayıt oluşturamayan ve halk koşusuna katılan Kayserili vatandaşlarımız vardı. Öte yandan kayıt yaptıramayan Kayserililerimiz ile maratona katılan protokol ile birlikte sayının yaklaşık 10 bine ulaştığını tahmin ediyoruz. Gelecek yıl ki maratonda yeniden buluşabilmek ve keyifle spor yapabilmek dileğiyle” ifadelerini kullandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından festival tadında gerçekleşen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu ile her sene şehrin kültürel değerleri maraton teması olarak belirlenerek, kentin güzelliklerini tüm dünyaya tanıtmak, profesyonel ve amatör koşucuları bir araya getirerek spor yapılmasını sağlamak, katılımcılara doğal ve kültürel mirası keşfettirmek amaçlanıyor.