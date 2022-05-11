Başkan Büyükkılıç: 'Fidanlarda gençlerimiz de ülkemizin geleceği'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gençler ile fidan dikme etkinliğinde buluştu. 1500 mahlep fidanını gençlerle birlikte toprakla buluşturan Büyükkılıç, “Fidanlar da gençlerimiz de ülkemizin geleceğidir” dedi.

Büyükşehir Belediyesi’nin eğitim ve kültür kuruluşu Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından 150. Yılda 150 Proje çerçevesinde 3 milyon fidanı toprakla buluşturma hedefine ulaşmak ve gençlere ağaç sevgisini aşılamak amacıyla gerçekleştirdiği fidan dikme etkinliğine katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KAYMEK öğrencileri ile beraber İl Tarım Müdürlüğü tarafından sağlanan bin 500 adet mahlep ağacını Erkilet Hıdırellez yolu üzerindeki, Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından uygun bulunan alanlara dikimini gerçekleştirdi. Başkan Büyükkılıç’a, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal, İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın, Park Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanı Mustafa Türkmen, Ağaçlandırma ve Bakım Şube Müdürü Cüneyt Canıdemir ve KAYMEK Müdürü Denizhan Burhan Çanakpınar eşlik etti.

HEM OKSİJEN SAĞLAYACAK, HEM DE TOPRAK KAYMASINI ÖNLEYECEK

Başkan Büyükkılıç, fidan dikme etkinliğinde yaptığı konuşmasında ‘fidanımız’ diye nitelediği çocuklarla kucaklaştı. Büyükkılıç, ağaçlarla hem oksijen sağlandığını hem de toprak kaymasının önüne geçildiğini ifade ederek, “KAYMEK’imizin bu genç kuşağı, ‘birer dikili ağacımız, fidanımız olsun’ dediler. Kendileri ülkemizin fidanı, bu doğanın fidanları da bu ağaçlarımız olacak. İnşallah burada hatırlanacağı üzere toprakta kayma da söz konusu oluyordu. Doğada toprağın kaymasını önleyen yegâne ürün; ağaçtır. Oksijeni sağlayacak olan ağaçtır. Bu ağaçlarımızı dikiyoruz, hem ormanlık oluşturuyoruz, hem de toprak kaymasını önlemiş oluyoruz” diye konuştu.

“FİDANLAR DA GENÇLERİMİZ DE ÜLKEMİZİN GELECEĞİ”

Açıklamasında fidan dikme etkinliğinde emeği olanlara teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, gençlerin de fidanların da ülkenin geleceği olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

“Emeği geçen KAYMEK’imizin, daire başkanından, müdürlerinden, çalışanlarından ama en önemlisi bu genç, pırıl pırıl sevgili gençlerimizden Allah razı olsun diyor, kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah sizin besmele ile diktiğiniz bu ağaçlar ülkemizin geleceği olacak, sizler de bizim geleceğimiz olacaksınız diyor, gözlerinizden öpüyor, başarılar diliyorum.”

Fidan dikme etkinliği sonunda öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren Büyükkılıç, etkinlikte gençlere Yukatel Kayserispor forması ve atkısı da hediye etti.