Başkan Büyükkılıç: 'Ecdadımızın izinden giderek vatanımıza sahip çıkmaya gayret ediyoruz'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, 'Bu toprakları emekleri, kanları ve canları ile vatan yapan kahraman gazilerimizi minnetle ve tabi ki aziz şehitlerimizi de rahmetle yd ediyorum' dedi.

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  • 18.09.2022 18:20
  • Güncelleme: 18.09.2022 20:06
Başkan Büyükkılıç: 'Ecdadımızın izinden giderek vatanımıza sahip çıkmaya gayret ediyoruz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Bu toprakları emekleri, kanları ve canları ile vatan yapan kahraman gazilerimizi minnetle ve tabi ki aziz şehitlerimizi de rahmetle yâd ediyorum” dedi.

Başkan Büyükkılıç, Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Can vererek, kanlarını dökerek, savaşları omuz omuza insan üstü bir gayret ve cansiperane bir fedakarlık ile kazanarak bu toprakları koruyan ve bizlere emanet eden kahraman gazilerimize ve rahmetli şehitlerimize sevgi ve saygılarımı iletirken, Cenab-ı Allah’tan gazilerimize hayırlı, sağlıklı uzun ömür diliyor, şehitlerimize de rahmet niyaz ediyorum” diye konuştu.

Bu güzel ve kutlu topraklara sahip çıkarak, vatanı bizlere emanet eden ecdadın izinden gittiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, mesajında şunları paylaştı:

“Bu güzel, kutlu toprakları vatan yapan, sonra sahip çıkan ve bizlere emanet eden kahraman ve fedakar ecdadımızın izinden giderek biz de vatanımıza sahip çıkmaya, hizmet etmeye, katkı sağlamaya ve milletimizi gözeterek hep birlikte Türkiye olmaya gayret gösteriyoruz. Dünya çapında güçlü bir dirayet ve irade göstererek ülkemizi yöneten Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde, dosta güven veren, düşmana korku salan ordumuzla, vatanı için gözünü kırpmadan canını veren ecdadın torunları ile daha güçlü, daha mutlu, daha müreffeh bir ülke olma yolunda durmadan koşuyoruz. Bu kararlılıkla da yolumuza devam edeceğimizi belirtmek istiyorum. Bugünlerimizi borçlu olduğumuz kahraman gazilerimiz ve aziz şehitlerimizi, onları andığımız bu anlamlı günde tekrardan minnetle anıyorum. Gazilerimize sağlıklı uzun ömür, şehitlerimize gani gani rahmet diliyorum.”

İHA

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