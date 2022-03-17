Başkan Büyükkılıç: 'Birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın en güzel bereketini yaşıyoruz'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Sarıoğlan ilçesinde AK Parti ve MHP ilçe başkanlıklarını ziyaret ederek, ilçeye yönelik yatırımlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

PAYLAŞ
  • 17.03.2022 11:20
  • Güncelleme: 17.03.2022 11:38
Başkan Büyükkılıç: 'Birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın en güzel bereketini yaşıyoruz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Sarıoğlan ilçesinde AK Parti ve MHP ilçe başkanlıklarını ziyaret ederek, ilçeye yönelik yatırımlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bir yandan kent merkezindeki çalışmalarını hassasiyetle sürdürürken, diğer yandan ilçeleri, eksikliklerini tespit etmek ve gidermek amacıyla, sık sık ziyaret ediyor. Sarıoğlan ilçesinde, 2 milyon 475 bin TL maliyetli 150 ton azkan cinsi nohut tohumu dağıtım törenine katılan Başkan Büyükkılıç, daha sonra cumhur ittifakı ilçe başkanlarını ziyaret etti, ilçede yapılan çalışmaları değerlendirdi. Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım ile birlikte AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Cerit ve MHP İlçe Başkanı Mehmet Ardıç’ı ziyaret ederek, ilçeye yönelik yatırımlarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Büyükkılıç, ayrıca esnaflara da hayırlı, bereketli işler diledi. Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Başkan Büyükkılıç, “Sarıoğlan’ımıza hizmetlerimiz devam edecek. Birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın en güzel bereketini yaşıyoruz” dedi.

Başkan Büyükkılıç’a Sarıoğlan ziyaretinde Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Duran Safrantı da eşlik etti.

galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
'Türk İstiklâlinin Ruh Kökleri ve İstiklâl Marşı' konulu konferans düzenlendi

'Türk İstiklâlinin Ruh Kökleri ve İstiklâl Marşı' konulu konferans düzenlendi

Vali Günaydın: '18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi' Mesajı

Vali Günaydın: '18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi' Mesajı

Kayserispor ile Karagümrük 4. kez karşılaşacak

Kayserispor ile Karagümrük 4. kez karşılaşacak

Avrupa'ya engelsiz mantı

Avrupa'ya engelsiz mantı

Rektörü Karamustafa: 'Çanakkale dünyada benzeri olmayan bir kurtuluş destanıdır'

Rektörü Karamustafa: 'Çanakkale dünyada benzeri olmayan bir kurtuluş destanıdır'

Ürolog Emin Öztürk: 'Koronavirüs cinsel fonksiyon bozukluğuna yol açıyor'

Ürolog Emin Öztürk: “Koronavirüs cinsel fonksiyon bozukluğuna yol açıyor”

Çok Okunanlar
1
Şahin: 'Sendikasını özgür iradesiyle değiştiren işçilere tehdit var'

Şahin: “Sendikasını özgür iradesiyle değiştiren işçilere tehdit var”

2
Hileli ürün üreten Kayserili 12 firma açıklandı

Hileli ürün üreten Kayserili 12 firma açıklandı

3
KAYSERMALL AVM'de korkunç olay

KAYSERMALL AVM'de korkunç olay

4
Okul çıkışında bıçaklanan öğrenci yakını yoğun bakıma alındı

Okul çıkışında bıçaklanan öğrenci yakını yoğun bakıma alındı

5
20 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanan otomobilde can pazarı

20 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanan otomobilde can pazarı

6
Banyoda kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti

Banyoda kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Lise öğrencilerine Çanakkale Zaferi anlatıldı

Lise öğrencilerine Çanakkale Zaferi anlatıldı

Kardeşi ve 2 yeğeni öldürülen Serkan Yılmaz: Katilin yakalanmasını istiyoruz

Kardeşi ve 2 yeğeni öldürülen Serkan Yılmaz: Katilin yakalanmasını istiyoruz

DAHA FAZLA
Baki Ersoy, meclis çalışmalarının istatistiklerini açıkladı

Baki Ersoy, meclis çalışmalarının istatistiklerini açıkladı

Başkan Büyükkılıç, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı

Başkan Büyükkılıç, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı

Başkan Özdoğan: 'Vatan sevgisinin dünyaya gösterildiği bir destandır Çanakkale'

Başkan Özdoğan: 'Vatan sevgisinin dünyaya gösterildiği bir destandır Çanakkale'

Yahyalı Belediyesi'nde SDS imzalandı

Yahyalı Belediyesi'nde SDS imzalandı

Karagümrük - Kayserispor maçını Kadir Sağlam yönetecek

Karagümrük - Kayserispor maçını Kadir Sağlam yönetecek