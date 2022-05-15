Başkan Büyükkılıç: 'Birliğimiz ve beraberliğimiz şehrimizin bereketidir'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Eczacılar Odası’nın kuruluşunun 50’nci, bilimsel eczacılığın 183’üncü yıldönümü dolayısıyla düzenlenen Eczacılık Günü Programına katıldı. Başkan Büyükkılıç, programda yaptığı konuşmada, “Birliğimiz, beraberliğimiz şehrimizin ve bizlerin bereketidir” dedi.

Her kesimden vatandaşlarla ve meslek kuruluşlarıyla bir araya gelerek yapılacak çalışmalarda ortak aklı ön planda tutan Büyükkılıç, 14 Mayıs Eczacılık Günü dolayısıyla düzenlenen programda eczacılarla buluştu. Kayseri Eczacılar Odası’nın düzenlediği, bir düğün salonunda gerçekleşen programa, Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Eczacılar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Nuri Akın ve eczacılar katıldı. Masaları gezerek eczacılarla sohbet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eczacıların Eczacılık Günü’nü tebrik etti. Başkan Büyükkılıç programda yaptığı konuşmada birliğin, beraberliğin, dayanışmanın bir sembolü olarak düzenlenen bu geceden dolayı Kayseri Eczacılar Odası Başkanı ve yönetimini tebrik ederek, “Siz eczacı dostlarımıza, sağlık camiamızın bu güzide ekibine, öğrencilerimize sağlıklı, hayırlı uzun ömürler diliyorum. Kayserimizi seviyoruz, sizleri seviyoruz. Kayserimiz bir başka güzel” dedi. Yukatel Kayserispor’un Ziraat Türkiye Kupası’nda finale kalma başarısı gösterdiğine değinen Büyükkılıç, bu konuların Kayseri’nin olumlu olarak tanıtılmasına vesile olan birliğin, beraberliğin sembolü olan konular olduğunu kaydetti. Başkan Büyükkılıç, STK’larla Kayserispor’a destek için görüşme yaptıklarını da dile getirerek, “Hemşehrilerimizi İstanbul’da 26 Mayıs’ta buluşturmak üzere çalışmalar yaptık. Birliğimiz, beraberliğimiz şehrimizin ve bizlerin bereketidir” ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, pandemi döneminde rahmetli olan eczacılar başta olmak üzere vefat eden tüm eczacılara da Allah’tan rahmet diledi.