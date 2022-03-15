Başkan Büyükkılıç: 'Beydeğirmeni'nde besicilere büyük fırsat'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 5.5 milyon metrekarelik bir alanda hayvancılığa nefes aldıracak, üretimin üssü olacak Beydeğirmeni Besi Bölgesi projesi kapsamında TOKİ tarafından 10 yıl vadeyle geri ödemeli Büyükbaş Besi Çiftliği yapılacağını açıkladı.

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  • 15.03.2022 11:11
  • Güncelleme: 15.03.2022 11:40
Başkan Büyükkılıç: 'Beydeğirmeni'nde besicilere büyük fırsat'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 5.5 milyon metrekarelik bir alanda hayvancılığa nefes aldıracak, üretimin üssü olacak Beydeğirmeni Besi Bölgesi projesi kapsamında TOKİ tarafından 10 yıl vadeyle geri ödemeli Büyükbaş Besi Çiftliği yapılacağını açıkladı.

Başkan Büyükkılıç, kente gerek istihdam gerekse ekonomik katkı anlamında büyük imkân sağlayacak Beydeğirmeni Besi Bölgesi’nde projenin hızlandırılması için her türlü desteği verdiklerini vurguladı.

Bu kapsamda besicilere önemli bir gelişmeyi duyuran Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri İmar ve İnşaat A.Ş. tarafından hayata geçirilen Beydeğirmeni Besi Bölgesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile görüşme yapıldığını belirtti.

ÖN TALEP TOPLAMA 21 MART’TA BAŞLIYOR

Büyükkılıç, yapılan görüşme doğrultusunda yeterli talep olması halinde hak sahiplerine TOKİ tarafından, 10 yıl vadeyle geri ödemeli büyükbaş besi çiftliği yapımı işinin uygun görüldüğünü belirterek, “Bu konu ile ilgili ön talep toplama 21 Mart 2022 tarihinde başlayıp 8 Nisan 2022 tarihine kadar devam edecek. Ön talep dilekçesi için Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı, Kayseri Ticaret Borsası ve Kayseri Kırmızı Et Üreticiler Birliği’ne başvurulması önemle rica olunur. Besicilerimize hayırlı, uğurlu olsun” diye konuştu.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ, BESİCİLERE SESLENDİ

Son müracaat gününün 8 Nisan olduğunu söyleyen Başkan Büyükkılıç, besicilere seslenerek, “Beydeğirmeni Besi Bölgesi, sadece Kayseri’nin değil, ülkenin geleceğini ilgilendiriyor. 5.5 milyon metrekarelik bir alanda hayvancılığa nefes aldıracak, üretimin üssü olacak bir proje siz değerli besicilerimizi bekliyor. Biz sizin yanınızda yer almaya hazırız, sizden gayret bekliyorum. Orada çalışmalarını yapıp, projelerini hayata geçirenler var. Siz yeter ki bu işe besmele çekip, bu işe niyet edin. Bu proje tamamlandığında yaklaşık 100 bin civarında hayvan üretimi sağlanacak” ifadelerini kullandı.

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İHA

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