Başkan Büyükkılıç: 'Bayramda 704 bin vatandaşımıza ücretsiz ulaşım sağladık'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ramazan Bayramı’nı kapsayan 3 gün boyunca kent içi toplu taşıma araçlarıyla 704 bin 674 vatandaşa ücretsiz ulaşım imkânı sağlandığını belirterek, “Bayramı mezarlık, altyapı, ulaşım hizmetlerimizle huzur içerisinde geride bıraktık” dedi.

Kayserililer bayram boyunca, belediye otobüsleri ve tramvayların yanı sıra özel halk otobüslerinden de ücretsiz faydalanabildi. Bu çerçevede, tam kart, indirimli öğrenci ve indirimli öğretmen biniş kart sahipleri toplu taşıma araçlarını ulaşım kartlarıyla birlikte ücretsiz kullandı.

Başkan Büyükkılıç, bayramda vatandaşların ücretsiz olarak toplu taşıma araçlarından yararlandığını belirterek, “Her zaman olduğu gibi Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı süresince ekiplerimiz sahadaydı, fedakârlıkla vatandaşlarımızın esenliği, huzuru, konforu için çalışmalarını sürdürdü. Bayramı mezarlık, altyapı, ulaşım hizmetlerimizle huzur içerisinde geride bıraktık. Ulaşım denilince bayramda bir bakıma müjde mantığı içerisinde bayram sürecince ulaşımı ücretsiz yaptık. 704 bin canımızı, vatandaşımızı arzu ettikleri yere ücretsiz ulaştırmak suretiyle bu hizmetimizi vermiş olduk. Emeği geçen tüm kardeşlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir’in Ramazan Bayramı boyunca toplu taşımada ücretsiz uygulaması, Kayserililer tarafından büyük ilgi gördü. Vatandaşlar Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ederken, ayrıca uygulamadan dolayı da tebrik ettiler.

Ücretsiz ulaşım hizmeti çerçevesinde özel halk otobüsleri dâhil ulaşım bedelini Kayseri Büyükşehir Belediyesi karşıladı.