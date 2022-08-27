Başkan Büyükkılıç: 'Aspir yağında ilk sırada olacağız'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 16 ilçedeki 820 üreticiye, 40 bin dekar alanda ekimi yapılan toplam 191 bin kilogram aspir tohumu dağıtıldığını belirterek, 'Gerçekleştirilen projelerle aspir yağında ilk sırada olacağız' diye konuştu.

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  • 27.08.2022 10:47
  • Güncelleme: 27.08.2022 13:08
Başkan Büyükkılıç: 'Aspir yağında ilk sırada olacağız'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 16 ilçedeki 820 üreticiye, 40 bin dekar alanda ekimi yapılan toplam 191 bin kilogram aspir tohumu dağıtıldığını belirterek, “Gerçekleştirilen projelerle aspir yağında ilk sırada olacağız” diye konuştu.

Kayseri’deki tarım ve hayvancılık faaliyetlerine yönelik gerçekleştirdiği proje ve yatırımlarla Kayseri’yi tarım şehri haline getiren Başkan Büyükkılıç, zirai ve hayvancılık faaliyetleri gerçekleştiren vatandaşlara sunduğu destekleri arttırarak çeşitlendiriyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Kayseri Kendi Yağında Kavruluyor’ projesi çerçevesinde 16 ilçedeki 820 üreticiye, 40 bin dekar alanda ekimi yapılan toplam 191 bin kilogram aspir tohumu dağıtıldığını dile getiren ve elde edilen 1 milyon litre aspir yağı ile Kayseri’nin Türkiye’de ilk sırada yer alacağını söyledi. Başkan Büyükkılıç konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Çiftçilerimizin talepleri üzerine Talas Koçcağız Mahallesi ve Kocasinan Yemliha Mahallesi’nde iki Aspir Soğuk Sıkım Yağ Çıkarma Tesisi kuruldu. Elde edilecek 4 bin ton aspirden 1 milyon litre aspir yağı elde edilerek ülke bazında 1’inci sıraya yükselmiş olacağız” diye konuştu.

Büyükkılıç ayrıca, söz konusu alanlardan 4 bin ton tohum ve 3 bin ton da küspe elde edileceğini sözlerine ekledi.

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İHA

Kayseri Gündem
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